President-debatten: Fikk minst taletid, men vant debatten

CNNs seere har kåret en vinner etter nattens presidentdebatt. 53 prosent mener utfordrer Joe Biden var debattens vinner. 39 prosent synes president Donald Trump kom best ut.

Den andre og siste debatten mellom president Donald Trump og Demokratenes kandidat Joe Biden er over, og det var en mer sivilisert debatt enn deres første møte. Foto: Morry Gash / pool via AP / NTB

23. okt. 2020 06:14 Sist oppdatert nå nettopp

Den andre og siste debatten mellom president Donald Trump og Demokratenes kandidat Joe Biden er over, og det var en mer sivilisert debatt enn deres første møte.

Trump og Biden debatterte i litt over 90 minutter ved Belmont University i Nashville i Tennessee natt til fredag. Tema for debatten var blant annet koronakrisen, innvandring, rase i USA og klimaendring.

CNN-meningsmålingen

CNNs umiddelbare «instant poll»-meningsmåling viser at Biden vant debatten. Men kun litt over halvparten av seerne mener demokratenes kandidat var best, 53 prosent pekte på 77-åringen som duellens vinner.

39 prosent mener Donald Trump kom best ut i nattens debatt, varsler CNN like før klokken 06 fredag morgen.

Hvem er mest president?

Men selv om Trump ifølge seerne kom dårligst ut i den aller siste debatten, så var det ikke overveldene mange som lot seg imponere av Bidens pondus og fremtoning.

På spørsmålet «Hvem fremsto som den sterkeste lederen?», delte faktisk CNN-seerne seg på på midten. 49 prosent svarte Donald Trump, 49 prosent mente tidligere visepresident Biden fremsto som den sterkeste lederen.

Mange pekte på debatten i Texas som Trumps siste sjanse til å ta igjen Biden. Men nattens debatt klarte trolig ikke å overbevise de siste usikre og nølende velgerne. I hvert fall ikke de som så presidentduellen på CNN.

På spørsmål om nattens debatt gjorde at man fikk mer lyst til stemme på en av kandidatene, svarte 23 prosent «Joe Biden», mens 14 prosent lot seg overbevise av Donald Trump . Hele 64 prosent svarte «Ingen av dem».

Trump fikk snakke mest

Mens den første debatten i slutten av september ble stemplet som et kaos, førte nye debattregler til at nattens debatt hadde mer struktur.

Med mikrofonene skrudd av de første to minuttene av hvert tema, brukte kandidatene likevel kroppsspråk og ansiktsuttrykk aktivt for å vise hva de mente om den andre parts svar.

Fox News’ Chris Wallace, som ledet den første debatten, sier han er misunnelig på hvordan debatten forløp.

Det var Trump som fikk mest taletid i nattens debatt, viser en oversikt fra CNN. Han talte i 41 prosent av tiden, mens Biden kom til ordet i 37,5 prosent av tiden.

Trump var i store deler av debatten mer kontrollert enn i den første debatten, og han skrøt også av ordstyrer Kristen Welker fra NBC News.

– Så lang har jeg stor respekt for måten du håndterer ting på, det må jeg si, sa Trump.