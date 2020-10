Trump tilbake på kontoret

President Donald Trump er tilbake på Det ovale kontor. Det er første gang etter at han kom tilbake fra sykehuset.

En marinesoldat står vakt utenfor vestfløyen av Det hvite hus. Evan Vucci / AP / NTB scanpix

NTB-AP

7. okt. 2020 22:39 Sist oppdatert nå nettopp

Talsmann Brian Morgenstern bekreftet onsdag at Trump er på kontoret. Presidenten er dermed ute av isolasjon. Siden han ble utskrevet fra sykehus mandag har han oppholdt seg i boligdelen av Det hvite hus.

En marinesoldat sto onsdag vakt utenfor vestfløyen av Det hvite hus. Det signaliserer at presidenten er i Det ovale kontor.

Vise pressetalsperson Brian Morgenstern i Det hvite hus orienterer pressen. Evan Vucci / AP

Trump er trolig fortsatt smittebærer etter at han testet positivt torsdag for en uke siden.

Tjenestemenn opplyser at det er iverksatt nye tiltak for å beskytte ansatte. Blant annet er det innført krav om fullt beskyttelsesutstyr for dem som er tett på presidenten.

President Trump har vært symptomfri i over 24 timer, opplyste legen hans onsdag.

Sean Conley opplyser også at Trumps oksygennivå og andre vitale tegn er normale.

Trump var innlagt på sykehus i tre dager etter at han testet positivt for koronaviruset. Han ble utskrevet mandag.