Tusenvis demonstrerer i Frankrike etter lærerdrapet

Tusenvis har gått ut i gatene i franske storbyer for å støtte ytringsfrihet etter at at en lærer ble halshugget fredag.

Mange har samlet seg i franske storbyer, de fleste med munnbind, for å vise solidaritet med lærere etter drapet på en historielærer fredag. Foto: MICHEL EULER / AP

18. okt. 2020 10:55 Sist oppdatert 7 minutter siden

«Jeg er Samuel», sier plakatene. «Jeg er lærer».

Tusenvis demonstrerer i Frankrike til støtte for lærere og for ytringsfrihet søndag, etter at historielærer Samuel Paty ble knivdrept fredag. I Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Marseille, Lille og Bordeaux har demonstranter samlet seg for å vise sin solidaritet og støtte med franske lærere etter det fransk politi betegner som et terrorangrep.

Frankrikes statsminister deltar også i demonstrasjonene, opplyser Reuters.

Den største folkeansamlingen er på Place de la République i Paris, ifølge France24. Her demonstrerte franskmenn også etter at satiremagasinet Charlie Hebdo ble angrepet i 2015.

Viste karikatur for å diskutere ytringsfrihet

Politiet har så langt pågrepet elleve personer, melder Reuters. Flere av de pågrepne er nære slektninger av den antatte gjerningsmannen, melder avisen Le Parisien. 18-åringen har tsjetsjensk bakgrunn og er mistenkt for drapet på læreren Samuel Paty. Han ble skutt og drept av fransk politi fredag.

Lærerdrapet har vekket sterke reaksjoner i Frankrike.

– Det er viktig for oss å mobilisere og vise solidaritet og nasjonalt samhold, sa utdanningsminister Jean-Michel Blanquer til France 2.

Drapet skjedde etter at læreren hadde vist Mohammed-karikaturer til elevene sine i forbindelse med en undervisningstime.

Blomster ble lørdag lagt ved inngangen til skolen i Paris der den drepte læreren arbeidet. Foto: AP Photo / Michel Euler / NTB

