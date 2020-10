Tusenvis demonstrerte etter lærerdrapet i Frankrike

«Jeg er Samuel», sier plakatene. «Jeg er lærer». Tusenvis demonstrerte i Frankrike søndag til støtte for lærere og for ytringsfrihet, etter at historielærer Samuel Paty ble knivdrept fredag.

Demonstranter samlet deg på Republikkens plass i Paris med plakater som blant annet hadde budskapene «nei til barbari» og «jeg er lærer». Foto: Michel Euler / AP

18. okt. 2020 10:55 Sist oppdatert nå nettopp

I Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Marseille, Lille og Bordeaux samlet folk seg for å vise sin solidaritet og støtte med franske lærere. Det skjedde etter lærerdrapet som politiet har stemplet som et terrorangrep.

Frankrikes statsminister Jean Castex deltok også i demonstrasjonene, opplyser Reuters.

Den største folkeansamlingen var på Place de la République i Paris, ifølge France24. Her demonstrerte franskmenn også etter at satiremagasinet Charlie Hebdo ble angrepet i 2015.

I 2015 bar folk plakater med teksten «jeg er Charlie Hebdo». Søndag var en av tekstene «jeg er lærer».

previous













fullscreen next 1 av 6 MICHEL EULER / AP

Les også 18-åring ba elever peke ut historielærer før knivangrep

Viste karikatur for å diskutere ytringsfrihet

Politiet har så langt pågrepet elleve personer etter drapet, melder Reuters. Flere av de pågrepne er nære slektninger av den antatte gjerningsmannen, melder avisen Le Parisien.

18-åringen har tsjetsjensk bakgrunn og er mistenkt for drapet på læreren Samuel Paty. Han ble skutt og drept av fransk politi fredag.

Lærerdrapet har vekket sterke reaksjoner i Frankrike.

– Det er viktig for oss å mobilisere og vise solidaritet og nasjonalt samhold, sa utdanningsminister Jean-Michel Blanquer til France 2.

Drapet skjedde etter at Paty hadde vist Mohammed-karikaturer til elevene sine i forbindelse med en undervisningstime.

Blomster ble lørdag lagt ved inngangen til skolen i Paris der den drepte læreren arbeidet. Foto: AP Photo / Michel Euler / NTB

Truet på nett

Paty var blitt truet på nett og skolen hadde mottatt trusler i etterkant av timen i ytringsfrihet i begynnelsen av oktober.

Faren til en av Patys elever krevde at han skulle få sparken og satte i gang en nettkampanje for å «mobilisere» mot ham etter den omstridte timen om ytringsfrihet, ifølge den franske påtalemyndigheten.

Pary skal ha vist fram flere kontroversielle karikaturer, blant dem en tegning som forestilte en naken Muhammed. Elevens far skal ha beskyldt Paty for å spre «pornografi».

Skolejenta og faren anmeldte læreren, som på sin side anklaget dem for ærekrenkelser, ifølge Jean-François Ricard i den franske påtalemyndigheten.

Bare dager før drapet fredag identifiserte faren Pary og la ut skolens adresse i sosiale medier. Tidligere i uka la han også ut en video der han hevdet at islam og profeten var blitt fornærmet på skolen.

Den mistenkte gjerningsmannen skal ha oppholdt seg ved skolen fredag ettermiddag og spurt etter Paty. Et bilde av læreren og en melding der han innrømte drapet ble funnet på 18-åringens telefon.

Macron manet til samhold

Frankrikes president Emmanuel Macron besøkte fredag kveld åstedet og slo alt da fast at angrepet var et «islamistisk terrorangrep».

– En av våre landsmenn ble drept i dag fordi han underviste om ytringsfrihet, friheten til å tro eller ikke tro, sa en tydelig preget Macron under besøket på åstedet.

Presidenten sa videre at angrepet ikke bør splitte Frankrike fordi det er akkurat «det ekstremistene er ute etter».

Drapet har rystet moderate franske muslimer. En gruppe imamer i Lyon holdt søndag et ekstraordinært møte for å diskutere det gruppen kaller «det motbydelige drapet på en av våre landsmenn av en terrorist som i navnet på en uklar tro utførte det uopprettelige».

Ledelsen i Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC), som er verdens største organisasjon av muslimskdominerte stater, har også fordømt drapet.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding