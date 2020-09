Bryllupene er smittebomber. Men festene fortsetter i arabiske land.

ISTANBUL (Aftenposten): Bryllup er svært viktig i arabisk kultur. Nå er det også stedet der mellom 80 og 90 prosent av nye koronasyke er blitt smittet.

Dette bildet må være tatt før pandemien, tenkte du? Men nei. Dette er et bryllup ved byen Nablus på Vestbredden sist torsdag. I mange arabiske områder fortsetter slike store arrangementer. Myndighetene mener det er en viktig årsak til smitteøkningen. Majdi Mohammed, AP/NTB

Med sang og dans feires de nygifte, men stadig oftere blir festene avbrutt av at politiet kommer og pågriper både ekteparet og gjestene deres.

Alle risikerer skyhøye bøter. Og en livsfarlig smitte. Likevel fortsetter de.

– Du planlegger for et lite bryllup, men så kommer hele slekten og alle vennene, forklarer Qasim Najjar til nyhetsbyrået AP. Hans bryllupsfest i Deir Sharaf på den palestinske Vestbredden ble stanset av politiet for en drøy uke siden.

Bruker ikke munnbind

Ofte er det ingen som bruker munnbind eller annen type beskyttelse. Og det er slett ikke en meters avstand mellom bryllupsgjestene.

Praksisen bidrar til en galopperende smitteutvikling.

Over 80 prosent av nye smittetilfeller kan spores til store forsamlinger som bryllup og begravelser, ifølge Ali Abed Rabu ved det palestinske helsedepartementet. Infeksjonsraten har økt fra 3 prosent til 30 prosent i løpet av bryllupssesongen.

Politimannen i bilen ber dette brudeparet forlate promenaden i Beirut langs Middelhavet der de hadde planlagt å ta bilder. Bildet er fra april. Hussein Malla, AP/NTB

Men dette er ikke bare et palestinsk fenomen. Det skjer over hele den arabiske verden.

I De forente arabiske emirater har myndighetene skjerpet kampen mot store selskaper. For en drøy uke siden ble åtte personer satt i fengsel. Forbrytelsen deres var å arrangere store fester hvor folk ikke brukte ansiktsmaske. De risikerer alle fengsel i opptil et halvt år og må betale en bot tilsvarende rundt 260.000 kroner.

Risikerer store bøter

I Abu Dhabi kan både brudgommen, faren hans og svigerfaren vente seg straffeforfølgelse. Politiet stanset bryllupet som ble arrangert i et telt. Her fikk bryllupsgjestene bøter tilsvarende 25.000 kroner.

Helsemyndighetene mener 80 prosent av smittetilfellene kan spores tilbake til bryllup og andre store arrangementer. Her fra et bryllup i Azmut nær Nablus på Vestbredden torsdag 24. september. Majdi Mohammed, AP/NTB

Så hva gjør folk da? Utsetter bryllupene sine kanskje? Nei da!

Det lille arabiske emiratet Ras al-Khaimah har aldri kunnet måle seg med glansen og glitteret i Dubai. Men nå har koronaviruset forvandlet det til et festeldorado. For mens Dubai har innført strenge restriksjoner, har Ras al-Khaimah latt reglene forsvinne i sanden, ifølge AP.

Også der ble bryllupslokaler stengt for et par uker siden, men nå er restriksjonene redusert.

90 prosent ble smittet på fest

Bryllupsarrangører har sett inntekten forsvinne under pandemien. Men nå pakker mange av dem som har holdt til i Dubai, sakene sine og setter kursen nordover.

Også i De forente arabiske emirater øker nå smitten. Antall nye smittede som registreres, er det høyeste på fire måneder. 90 prosent av de nye smittetilfellene kan spores tilbake til bryllup, begravelser og andre store tilstelninger, forteller dr. Farida al-Hosani. Hun er talskvinne for helsedepartementet.

Så hvorfor fortsetter de store festene? Mange vil peke på at bryllup er spesielt viktig i arabiske samfunn. Det er porten til voksenlivet, slik det er også mange andre steder, men det er også den eneste sosialt akseptable måten de kan ha et sexliv. I arabiske tradisjon skal ikke menn og kvinner omgås nært uten at de er gift. Det anses å ødelegge familiens ære.