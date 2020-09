Verden Kina I fjor demonstrerte flere millioner hongkongere mot å bli utlevert til Kina. Nå opplever 12 av dem akkurat det de fryktet mest.

Aktivistene flyktet fra Hongkong fordi de fryktet Kina. Nå sitter de fanget i Kina. Der har de ikke tilgang til advokat.

30-åringens kone trodde det var et selvmordsbrev.

«Jeg beklager. Takk for at du har vært med meg i alle disse årene. Jeg er lei meg for at jeg ikke kan gå med deg på ferden videre. Ta vare på deg selv».

Meldingen fra Wong Wai-yin var skrevet for hånd på et ark han hadde revet ut av en notatblokk. Så fort kona leste det, begynte hun å lete etter mannen sammen med svigermor.

Men Wong, en arbeidsledig havnemekaniker som var tiltalt for å ha deltatt i demokratibevegelsen i Hongkong i fjor, var ikke død.

