New York Times: Trump betalte null i inntektsskatt i ti av de siste 15 år

LAFAYETTE (Aftenposten): USAs president Donald Trump betalte bare 750 dollar i intektsskatt til USAs stat det året han ble valgt.

The New York Times har fått tak i Donald Trumps selvangivelser for et par tiår. Evan Vucci / AP

27. sep. 2020 23:32 Sist oppdatert nå nettopp

Artikkelen blir oppdatert

Storavisen The New York Times har fått tak i innholdet i Donald Trumps selvangivelser fra to tiår. Søndag kveld norsk tid ble historien om Trumps private finanser brettet ut på avisens nettside.

Blant annet viser saken at Trump ikke har betalt inntektsskatt i det hele tatt i ti av de siste 15 år. Papirene viser, ifølge avisen, utstrakt skatteplanlegging og store tap.

Store lån forfaller

Valgåret 2016 betalte han 750 dollar til de føderale staten - altså omtrent 7000 kroner. Det samme gjorde han i sitt første presidentår. Trump donerer imidlertid presidentlønnen til veldedighet.

Ifølge New York Times er Trumps privatøkonomi under press. 300 millioner dollar i lån skal forfalle de neste fire årene - lån som Trump personlig har garantert for. Han er også involvert i et juridisk basketak med skattevesenet. Det handler om fradrag på 72 millioner dollar.

Taper han saken, risikerer han å måtte betale 100 millioner dollar.

Ettertraktet informasjon

Trump har kjempet innbitt mot innsyn i privatøkonomien. Før valget nektet han å offentliggjøre selvangivelsene. I nyere tid har alle presidentkandidater fra de store partiene gjort det.

Han er blitt saksøkt av påtalemyndigheten i New York. Han har fått krav om innsyn fra granskere i Kongressen. Men ingen har fått se noe.

Sakene har gått helt til USAs høyesterett. Granskerne fikk nei, mens påtalemyndigheten vant frem.

Det er med andre ord svært ettertraktet informasjon The New York Times har fått i hende.

– Betalt titalls millioner

Avisen har forelagt sine funn for Alan Garten, en advokat i Trump-organisasjonen. Han hevder at de fleste - kanskje alle - opplysningene er «unøyaktige». Han ville se avisens papirer, men fikk nei fordi det kan avsløre kildene deres.

– I det siste tiåret har president Trump betalt titalls millioner av dollar i personskatt til den føderale staten, sa Garten i en uttalelse. Trump skal også ha betalt millioner etter at han ble kandidat i 2015.

Stemmer The New York Times opplysninger, må advokaten i så fall mene andre skatter enn personlig inntektsskatt.

Mogul på TV

Avisens dom over Trumps økonomi etter å ha lest selvangivelsene: Trump er bedre til å spille forretningsmogul enn å være en.

Hans berømmelse før politikken bygger et stykke på vei på TV-programmet The Apprentice. Han tjente til sammen 427,4 millioner dollar på showet og på å leie ut sitt kjente navn.

Hvor pengene er blitt av? Avisens analyse er at han satte pengene i selskaper - mange av dem golfbaner - som siden jevnt og trutt har vært pengesluk.

Selvangivelsene gir ikke en antydning av hvor stor Trumps netto formue er. På Forbes’ liste over de rikeste amerikanerne, klokker Trump inn på 339. plass. Tidsskriftet anslår formuen hans til å være 2,5 milliarder dollar - omtrent 24 milliarder kroner.