New York Times: Trump betalte null i inntektsskatt i ti av siste 15 år

LAFAYETTE (Aftenposten): USAs president Donald Trump betalte bare 750 dollar i intektsskatt til USAs stat det året han ble valgt.

Evan Vucci / AP

27. sep. 2020 23:32 Sist oppdatert nå nettopp

Artikkelen blir oppdatert

Storavisen The New York Times har fått tak i innholdet i Donald Trumps selvangivelser fra to tiår. Søndag kveld norsk tid ble historien om Trumps private finanser brettet ut på avisens nettside.

Blant annet viser saken at Trump ikke har betalt inntektsskatt i det hele tatt i ti av de siste 15 år. Papirene viser ifølge avisene utstrakt skatteplanlegging og store tap.

Valgåret 2016 betalte han 750 dollar til staten - altså omtrent 7000 kroner. Det samme gjorde han i sitt første presidentår. Trump donerer imidlertid presidentlønnen til veldedighet.

Ifølge New York Times er Trumps privatøkonomi under press. Flere hundre millioner dollar i lån skal snart forfalle - lån som Trump personlig har garantert for. Han er også involvert i et juridisk basketak med skattevesenet. Det handler om fradrag på 72 millioner dollar.

Taper han saken, risikerer han å måtte betale 100 millioner dollar.