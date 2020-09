Trump må betale lån på over 4 milliarder i neste presidentperiode

Donald Trumps eiendomsimperium går langt dårligere enn han selv gir inntrykk av.

I forrige uke møtte Donald Trump velgere i Ohio. Det er usikkert hvordan de reagerer på avsløringene fra de siste årenes selvangivelser. Tom Brenner, Reuters/NTB

«Det betyr at jeg er smart», sa Donald Trump under valgkampen i 2016, da Hillary Clinton anklaget ham for ikke å betale skatt.

Nå tyder avsløringer i The New York Times på at de manglende skattebetalingene skyldes at Trump ikke er en så vellykket forretningsmann som han liker å gi inntrykk av.

Avisen har fått tak i presidentens selvangivelser for de 20 siste årene. De viser at han betaler lite skatt. Det skyldes dels mange og store fradrag, men også at forretningene hans ikke går så godt.

– En udugelig forretningsmann

CNN oppsummerte inntrykket fra lekkasjene med at de «avslører en udugelig forretningsmann. Han er en vanemessig skatteunndrager. Gjelden er tyngende og kan utsette ham for interessekonflikter».

Donald Trump selv og advokatene hans sier at avsløringene er «falske nyheter» og gir et galt inntrykk av presidentens økonomi.

En av advokatene hans, Alan Garten, sier Trump har betalt titalls millioner dollar i personlig skatt til føderale myndigheter. The New York Times skriver at det advokaten viser til, kan være andre skatter enn personlig inntektsskatt.

Store utgifter og forholdsvis små inntekter gjør at presidenten ikke har betalt nasjonal inntektsskatt i 10 av de 15 siste årene. I 2016 og 2017 betalte han 750 dollar i inntektsskatt.

Det amerikanske ligningsvesenet, IRS, mener Trump på falske vilkår kan ha fått tilbakebetalt 72,9 millioner dollar, over 690 millioner kroner. Dersom Trump taper den årelange tvisten med IRS, risikerer han å måtte betale tilbake enda mer. Regningen kan komme på over 100 millioner dollar, altså rundt en milliard kroner.

Presidentens hentesveis er blitt en del av varemerket Trump. Carlo Allegri, Reuters/NTB

Selvangivelsene tyder på at Trump har ført opp utgifter på private boliger som om det var investeringer i forretningsimperiet hans. Også egne frisørutgifter og datteren Ivankas besøk i skjønnhetssalonger er ført som investeringer.

Til sammen har de trukket fra 1,6 millioner kroner for hårstell og sminke. Trumps andel er nesten 700.000 kroner i forbindelse med innspillingen av serien The Apprentice.

Presidenten mener at mange av utgiftene som fremstår som ren luksus, er nødvendige for forretningsdriften.

Men først og fremst skyldes den lave skatteregningen at forretningene går dårligere enn han ga inntrykk av.

Kamp mot offentlighet

Under valgkampen for fire år siden og i årene etterpå har Trump brutt med 50 års presedens. Han har ikke offentliggjort selvangivelsene. Han hevder at det ikke går så lenge han ligger i diskusjoner med ligningsvesenet.

Trumps selvangivelser har vært en varm potet i både den politiske debatten og i rettssalene. Presidentens politiske motstandere spør hva han skjuler. De demokratiske politikerne i kongressen forsøkte forgjeves å få selvangivelsene hans da de etterforsket den russiske innblandingen i valgkampen.

Statsadvokaten i New York vil også ha innsyn.

Flinkest på TV

Donald Trump tjente mye penger på TV-serien The Apprentice. Ric Francis, AP/NTB

Donald Trump har bygget karrieren på å fremstå som vellykket. Avsløringene sår ny tvil om dette bildet.

Gjennom mange år har Trump og magasinet Forbes kranglet om hvor rik han er. Forbes har systematisk skrevet ned verdiene. Han har hevdet at han er mye rikere. Selvangivelsene kan tyde på at også Forbes har hatt et for positivt inntrykk.

I 2020 mener Forbes at Trumps formue er på 2,1 milliarder dollar. Det er knappe 20 milliarder kroner. Det siste året sank verdiene med 1 milliard dollar på grunn av koronakrisen.

The New York Times vrir kniven i såret og skriver at Trump var flinkere til å spille vellykket forretningsmann på TV, enn han er til å drive forretninger i virkeligheten.

Det mest lønnsomme han har gjort de siste årene er å være programleder på reality-TV. Han tjente til sammen 427,4 millioner dollar på serien The Apprentice og på å leie ut navnet sitt.

Farlig tung gjeld

Ifølge The New York Times går mange av Trumps største og mest kjente investeringer med underskudd. Ikke minst golfbanene hans er dårlig butikk, som siden 2000 har tapt 315 millioner dollar, eller nær 3 milliarder kroner. Tapene bidrar til å senke skatten. En av de få eiendommene som går bra, er Trump Tower i New York. Det har et overskudd på 20 millioner dollar i året.

Ifølge lekkasjene har presidenten garantert for store låneopptak.

I løpet av de fire neste årene må han betale kreditorene 421 milliarder dollar, eller 4 milliarder kroner. I tillegg risikerer han en skatteregning på 100 millioner dollar, eller 950 millioner kroner.

Ikke bånd til Russland

Det er ikke kjent hvem kreditorene er. Det kan bli vanskelig for dem å kreve inn gjelden, dersom Trump fortsatt sitter som president. I USA blir det også spekulert i om kreditorer kan presse presidenten.

Én ting Trump kan glede seg over, er at avisen ikke har funnet noen koblinger til Russland. Det har vært spekulert i om hans ettergivenhet overfor russerne skyldes at de har et finansielt tak på ham.

Usikker virkning

Reaksjonene på avsløringene har vært forutsigbare: De demokratiske politikerne i kongressen ser på dem som ammunisjon i valgkampen. Republikanerne bagatelliserer dem.

Meningsmålingsguruen Nate Silver skriver at han er usikker på hvordan avsløringene vil virke inn på valget 3. november. Han er spent på hvordan Joe Bidens valgkampmedarbeidere vinkler sin respons.

Men mange amerikanske medier spisser sine historier med at Trump slapp unna med 750 dollar i skatt de siste årene. Det er en konkretisering velgere kan henge seg opp i.