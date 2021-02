Sinte og kalde texanere i kø for rent vann

Kuldebølge gir strømbrudd og store skader i sørlige og midtre USA. 57 mennesker er døde. Frustrerte texanere sto fredag timevis i kø for å få rent drikkevann etter at vannrør sprakk.

Iskalde texanere i kø for å fylle propantanker i Houston etter at både vann og strøm ble borte. Foto: David J. Phillip / AP / NTB

Millioner av mennesker i den amerikanske delstaten har vært uten strøm og vann i flere dager etter at området ble rammet av uvant sprengkulde og snøvær.

Minst 57 mennesker er døde som følge av vinterværet i Texas og andre delstater i det sørlige og midtre USA.

Texas' innbyggere er rasende på myndighetene som ikke var forberedt, men både private og statlige meteorologer sier at de så kuldebølgen komme og varslet flere uker i forveien.

Percy McGee sier at hans frustrasjonsnivå er på ti der han har ventet i flere timer i Houstons Delmar-stadion, som nå er et senter for distribusjon av vann.

– Jeg har vært oppe siden klokka 5, og jeg dro hjemmefra klokken 6. Nå er klokka halv tolv, og jeg blir sittende. Jeg har ikke noe valg, aller butikkene i mitt nabolag er uten vann, sier han.

Frosne vannledninger repareres i Austin i Texas etter vinterværet som rammet delstaten. Foto: Jay Janner / Austin American-Statesman via AP / NTB

Varslet for flere uker siden

– Dette ble en katastrofe på grunn av menneskelig svikt og dårlig infrastruktur, mangel på planlegging og et uvanlig kraftig værsystem, sier professor Jeannette Sutton ved Albany-universitetet i New York.

Krisen i Texas viser hvor dårlig forberedt USA og den amerikanske infrastrukturen er på ekstreme værhendelser som det kommer til å bli flere av etter hvert som klimaet endrer seg, sier både meteorologer og katastrofeforskere.

Fredag var værsystemet sakte på vei mot nord og øst der folk er mer vant til vintervær. Men selv om temperaturen steg over null i Texas, var 165.000 mennesker fortsatt uten strøm.

Millioner må koke vannet

Problemer med vanntrykket innebar at nesten sju millioner mennesker er bedt om å koke vannet før det drikkes eller brukes til matlaging. Vannrørene en lang rekke steder sprakk fordi de frøs i kulden, og da temperaturen steg, fosset vannet ut.

Kraftselskaper i delstaten startet roterende nedstengninger av strøm for å hindre at kraftnettverket ble overbelastet da folk skrudde opp varmen. Strømbrudd som skulle vare noen timer, varte ofte i flere dager, og millioner av texanere måtte klare seg uten strøm og lys.

Texanere får utlevert mat og vannflasker på City Light Community Ministries i Abilene i Texas, som også har varmestue for folk uten strøm hjemme. Foto: Ronald W. Erdrich / The Abilene Reporter-News via AP / NTB

Zack Rosales og hans venninne Cynthia Thamez har fyrt opp et bål i bakhagen etter tre dager uten strøm i huset sitt i Abilene i Texas. Foto: Ronald W. Erdrich / The Abilene Reporter-News via AP / NTB

Skyldte på vindkraften

Den republikanske guvernøren Greg Abbott forsøkte først å legge skylden på fornybar kraft, blant annet ved at enkelte vindmøller var frosset.

– Vår sol- og vindenergi stengte ned, sa han til Fox News onsdag.

Men problemer med den fornybare kraften var bare en liten del av problemet. Det var mye større problemer med varmekraftverk basert på naturgass som stanset i kulden fordi gassledningene frøs.

Da han på en pressekonferanse ble presset, ville han ikke gjenta kritikken av fornybar kraft og erkjente at frosne vindturbiner ikke var en viktig årsak til problemene.

Kan ikke låne strøm

Texas, som er USAs største energileverandør, er den eneste blant USAs 48 fastlandsstater som har et uavhengig kraftnett, noe som gjør at det ikke er mulig å låne ekstra kraft fra nabostater når det er krise.

Bakgrunnen for det er at delstaten ved ikke å være tilknyttet det nasjonale kraftnettet, ikke er pålagt å følge opp føderale krav om å bygge opp kraftreserver, noe som sparer myndighetene for penger.

Staten betaler kun for produsert energi, og det er ingen incentiver til å bygge opp lagre for perioder med stor etterspørsel. Penger spares også på at det ikke investeres nok i vedlikehold av kraftnettet.

Delstatens elektrisitetsverk ERCOT, som har 26 millioner kunder, viser til frosne gassledninger med lavt trykk og manglende forsyning som resultat, samt frosne instrumenter og frosne vindturbiner som årsaker til energimangelen.

Myndighetene i Texas åpnet hundrevis av varmestuer over hele delstaten for hjemløse og folk som ikke hadde varme hjemme, og i Houston åpnet en møbelbutikk dørene for forfrosne texanere.

– Tusener av mennesker kom for å få varme i kroppen og gratis måltider, sa eieren av Gallery Furniture Store, James McIngvale.

President Joe Biden, som planlegger et snarlig besøk i Texas, har snakket både med guvernør Greg Abbott og med sjefen for USAs katastrofeberedskap FEMA, Bob Fenton. FEMA er allerede i gang på bakken blant annet med flere titalls generatorer.