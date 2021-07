Diana-statuen slaktes av britiske anmeldere: En blanding av Theresa May og Laura Ashley

Torsdag ettermiddag avduket prinsene en statue av prinsesse Diana. Den største overraskelsen var at de barna rundt henne ikke var William og Harry, men tre tilfeldige barn. Det ene barnet vises ikke på dette bildet. Foto: Dominic Lipinski, AP / NTB

BRUSSEL (Aftenposten): Hva i all verden er dette? En forvokst madonna? En blanding av Theresa May og romantikk-designeren Laura Ashley?

Torsdag avduket prins William og prins Harry statuen av sin avdøde mor utenfor Kensinton Palace. Men den vakre seremonien var knapt over før sosiale medier kokte over av kommentarer, bilder og memes.

Blant folk flest var meningene delte. Noen omtalte statuen som nydelig, vakker. «Den fikk meg til å gråte», skrev en.

Andre var skuffet over at de knapt kjente igjen Diana. Dette må ha være Theresa May», mente flere. Altså Storbritannias tidligere statsminister.

fullskjerm neste Flere fikk assosisjoner til Storbritannias tidligere statsminister Theresa May -og ikke prinsesse Diana- da de så statuen for første gang. 1 av 2 Foto: Kirsty Wigglesworth, AP/ NTB

Flere bemerket at statuen fremsto som «sukkersøt» og minnet om Laura Ashley og hennes litt gammelmodige, romantiske landsbystil. I dag en kjent designerbutikk.

Det ble også svært pinlig da en BBC- medarbeider hadde brukt radiokanalens offisielle twitterkonto til å like en kommentar som omtalte statuen som «hideous»- skrekkelig. Slikt gjør ikke den nøytrale allmennkringkasteren.

Full slakt

Men om meningene var delte blant folk flest, var anmelderne svært skeptiske.

Blant avisene som hadde satt sine kunstanmeldere på saken, var det full slakt.

Statuen er laget av den anerkjente skulptøren Ian Rank-Broadley (59). Den skal ha blitt laget etter samtaler med Harry og William. Men de skal aldri ha sett den før den ble avduket torsdag.

fullskjerm neste Prinsesse Diana med sine to sønner på ferie i Alpene. 1 av 2 Foto: Werner Nosko, Reuters/NTB

The Guardians anmelder er ikke nådig:

«En forvokst Diana, stående i en unaturlig, stiv og livløs positur. Ansiktet mye mer maskulint enn man kan huske. Og omgitt av tre barn. To holder hun i hånden, det tredje er gjemt bak henne, skriver Jonathan Jones i The Guardian.

Han mener hun minner om en religiøs figur, nesten en Maria eller madonna-figur, en mor som beskytter sine barn. I tillegg mener han statuen mangler karakter og fremstår som følelsesløs. Et slags åndelig tullball, skriver han.

To av fem stjerner

Anmeldelsen fra The Times kunstkritiker, Rachel Campbell-Johnston, gir statuen to av fem stjerner. Også hun får assosiasjoner til en religiøs madonna med utslåtte armer. Men i stedet for fotsid kappe eller kjole, er hun iført et «ustilig 80-talls antrekk».

Hun mener skulpturøren i alle fall har lykkes i å fremstille Diana som en av folket. En hverdagslig Diana. Ingen smykker, ingen ørepynt. Hvilket hun tenker er riktig, men: I stedet for en selvbevisst positur, viser den et mer privat øyeblikk.

Meningene var mange og delte om statuen av prinsesse Diana. Lignet hun? Eller ikke? Foto: Henry Nicholls, Reuters/ NTB

– Det er noe andaktsaktig over auraen. Kanskje var det hennes menighet ønsket, men sett fra et estetisk synspunkt er den grusom. Statuen ser ut til å appellere til et minste felles multiplum. Slik blir denne statuen ikke stort bedre enn alt det andre som finnes av Diana-effekter, skriver Rachel Campbell- Johnston.

Burde blitt laget av en kvinne

Rachel Campbell-Johnston mener også skulptøren burde vært en kvinne:

«Diana brøt barrierer, var ukonvensjonell og identifiserte seg med de marginalisere. Hun hadde fortjent å bli fremstilt av en kvinnelig kunstner, ikke av en middelaldrende, veldig tradisjonell mannlig kunstner.»

Prins William og prins Harry sammen med kunstneren og skulptøren Ian Rank-Broadley (59). Diana sees sammen med tre symbolske barn. De skal vise hennes karakter og medfølelse, ifølge slottet. Foto: Dominic Lipinski, AP / NTB

– Nå vil denne statuen spille annenfiolin i en vakker hage, lik mange andre kongelige momunent gjemt rundt om i London. Prinsesse Diana hadde fortjent så mye bedre, avslutter hun.

Sterkt møte med Dianas søstre

Torsdagens avduking ble også preget av det spente forholdet mellom prins Harry og prins William. Det siste året har de knapt snakket sammen.

Men under seremonien lot de uvennskapet ligge. Derfor ble det en liten, privat, varm og rørende seremoni. Kun den nærmeste familien var til stede. Og flest fra Dianas familie. Hennes bror og to søstre. Hverken dronning Elizabeth eller prins Charles var til stede.

forrige





fullskjerm neste Prins Harry og prins William omfavner sine tanter og Dianas søstre etter seremonien. Til venstre Lady Sarah McCorquodale og til høyre Lady Jane Fellowes. 1 av 2 Foto: Dominic Lipinski, AP/ NTB

Det ble også lagt ut bilder som viser prinsene som omfavner sine tanter. Diana hadde to eldre søstre, Lady Sarah McCorquodale (66) og Lady Jane Fellowes (64). Den yngste, Lady Jane Fellowes var sterk preget under seremonien.

Foto: POOL / X80003

Men uansett meninger og kritikk. Fredag strømmet folk til Kensington Palace og den nyrenoverte parken hvor statuen er plassert.