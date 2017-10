Hollywood rystes av en skikkelig skandale. Produsenten og Oscar-vinneren Harvey Weinstein (65) anklages for seksuelle overgrep mot flere kvinnelige skuespillere.

I 1996, da Gwyneth Paltrow var 22 år, fikk hun rollen som forvandlet henne fra å være en av mange, til å bli en superstjerne. Produsent Harvey Weinstein ga henne hovedrollen i Emma, en film basert på Jane Austens berømte bok.

Det begynte så saklig ...

Før opptakene begynte, inviterte den kjente produsenten henne til sin hotellsuite for å snakke jobb. Det begynte udramatisk. The New York Times forteller hvordan det fortsatte.

Jordan Strauss / TT / NTB scanpix

Weinstein la en hånd på henne, og foreslo at de skulle gå på soverommet for litt massasje.

– Jeg var et barn, og ble sjokkert, fortalte Paltrow i et intervju. Hun nektet å bli med på massasjen og betrodde seg til sin daværende kjæreste, Brad Pitt. Han tok saken opp med Weinstein, som truet Paltrow til ikke å fortelle noen om episoden.

Mange har opplevd det samme

Paltrow er ikke alene. Ifølge New York Times er Angelina Jolie, Rosanna Arquette og franske Jodith Godrèche blant filmstjernene som har hatt lignende opplevelser med Weinstein.

– Jeg hadde en dårlig opplevelse med Mr. Weinstein tidlig i min karrière og har valgt aldri mer å jobbe med ham. Jeg har advart andre mot ham. Slik oppførsel mot kvinner er helt uakseptabel på alle områder og i alle land, skriver Jolie i en e-post til New York Times.

Den engelske avisen The Guardian skrev at det skal det handle om cirka ett dusin kvinner.

Richard Shotwell / TT / NTB scanpix

Stadig flere står frem

Men skandalen ender ikke der. Flere kvinner skal ha stått frem med sine historier i løpet av tirsdagen og fortalt om tafsing, krenkelser og overgrep.

New York Times har skrevet at virksomheten har pågått i tre tiår, frem til 2015. Magasinet The New Yorker har publisert en rapport som beskriver mange seksuelle overgrep helt tilbake på 1990-tallet hvor en rekke kvinner uttaler seg om hvor skremmende de opplevde Weinstein.

Kvinnene forteller om det samme mønsteret som Paltrow skildret: Weinstein har invitert dem for angivelig å diskutere en rolle, et manus eller noe annet jobbrelatert. Så har møtet endret karakter, Weinstein har berørt dem, invitert til massasje, begynt å kle av seg eller på annen måte opptrådt trakasserende.