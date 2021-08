I Europa legges vaksinesentre ned. Massetesting opphører. Er det over nå?

Denne høsten går Europa inn i nok en kritisk fase i pandemiens maraton. Det er flere tegn på utfasing nå. Men ikke gled deg for tidlig.

Storbritannia er på vaksinetoppen i Europa. Men vaksineringen er ikke helt over. På en nattklubb blir enda et skudd av Pfizer-vaksinen satt.

I Storbritannia vil de slutte å masseteste befolkningen. I Danmark vil de fase ut bruken av koronapasset for å komme inn på kafeer og konserter. I Belgia stenges landets største vaksinesenter på Heysel stadion utenfor Brussel. Jobben her er gjort.

Små vaksinebusser overtar jobben til de gigantiske testsentrene. I Belgia har 80 prosent fått sin andre vaksine. De siste vaksinedosene målrettes mot de mest motvillige og uinformerte gruppene.

Men bildet er ikke entydig: Franskmenn må nå vise koronapass for å gå på restaurant.

Ny strategi

Selv om smitten fortsetter å gå opp i flere land i Europa, er det likevel ikke nedstengning som gjelder lenger.

Stadig flere forskere tar til orde for at vi må leve med smitten. Og at det er andre virkemidler som må til.

Sir Andrew Pollard ved Universitetet i Oxford er en av Storbritannias fremste eksperter på vaksiner. Han sier det neste halvåret blir en «konsolideringsfase». Koronaviruset går fra å være en epidemi til en endemi, noe som dukker opp med jevne mellomrom.