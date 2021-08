Solberg: Kan ikke garantere at alle nordmenn kommer seg ut av Afghanistan

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide under et pressemøte om situasjonen i Afghanistan før helgen.

Flere norske ambassadeansatte i Kabul er evakuert ut av Afghanistan natt til mandag, ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Men statsminister Erna Solberg kan ikke garantene at alle nordmenn vil komme seg ut av landet.

16. aug. 2021 13:30 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Jeg kan bekrefte at vi i natt har fått evakuert ut norske ansatte. Men vi er midt i en evakueringsoperasjon, og jeg kommer ikke til å gi flere detaljer enn det, sier Eriksen Søreide til NRK.

Hun beskriver situasjonen i Kabul og Afghanistan som uoversiktlig.

– Vi jobber nå på spreng med å få ut alle de vi skal ha ut, sier utenriksministeren.

– Ekstremt krevende

Eriksen Søreide kaller evakueringsarbeidet «ekstremt krevende» og viser til sikkerhetssituasjonen i og rundt Kabul og på byens flyplass. Mandag er det fullstendig kaos på flyplassen, der desperate afghanere har stormet rullebanen. Flere skal være døde etter at de falt fra et amerikansk transportfly som tok av.

Bilder i sosiale medier viser afghanere som stormer rullebanen på flyplassen i Kabul. Amerikanske soldater har gjennom hele dagen forsøkt å holde rullebanen åpen, men har hatt store utfordringer.

– Så det er en veldig krevende operasjon, og vi er nå midt i den kanskje mest krevende fasen, sier hun.

Natt til mandag opplyste Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen at det danske forsvaret sent kvelden i forveien hadde evakuert en gruppe dansker og nordmenn fra Afghanistan. Operasjonen skjedde under «meget vanskelig forhold».

Bramsen fortalte ikke hvor mange som var blitt evakuert. Verken Utenriksdepartementet eller Forsvarsdepartementet i Norge kunne umiddelbart bekrefte opplysningene overfor NTB.

Solberg kan ikke garantere at alle nordmenn kommer seg ut av Afghanistan

Statsminister Erna Solberg sier til NTB at hun ikke kan garantere hundre prosent at alle nordmenn vil bli fraktet ut av landet og i sikkerhet.

– Vi har varslet alle nordmenn som ikke er knyttet til ambassaden, om at de burde reise ut på et tidligere tidspunkt i forrige uke. Hvorvidt folk har gjort det, vet vi ikke for øyeblikket. Jeg tror vi får ut de norske som jobber rundt ambassaden, og håper intenst at vi får med familiene til alle de som har jobbet for Norge, sier Solberg til NTB.

Statsminister Erna Solberg.

I likhet med Danmarks statsminister Mette Frederiksen bruker Solberg ordet katastrofal om situasjonen på flyplassen i Kabul.

– Det er kaos og katastrofalt. Vi hadde alle håpet at vi kunne gjøre dette i mer ordnede former enn det som skjer nå, med tydeligere og lengre varslingstid, sier hun.

Skudd avfyrt på flyplassen

I løpet av de siste dagene har en strøm av utlendinger og afghanere forsøkt å komme seg ut av Kabul.

Søndag tok Taliban kontroll over byen, mens president Ashraf Ghani flyktet fra landet. Ettersom Taliban kontrollerer grenseovergangene til nabolandene, er flyplassen i Kabul den eneste utveien fra Afghanistan som er ikke er under Talibans kontroll.

Videoer i sosiale medier viser enorme folkemengder som stormer flyplassen i Kabul, og amerikanske soldater skal ha avfyrt skudd i luften for å hindre folk fra å ta seg inn på rullebanen.

– Menneskemengden er ute av kontroll. Skuddene ble avfyrt for å få kontroll over kaoset, sier en amerikansk tjenestemann til Reuters.

Flere videoer viser desperate mennesker som tilsynelatende prøver å ta seg inn i parkerte fly og klatrer opp på bygninger på flyplassen.