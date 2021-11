Et russisk krigsskip seilte inn til Danmark. Men seilasen var en bløff.

Et russisk krigsskip seilte inn til en dansk havn. En norsk tråler videresendte signalene. Ingenting av dette skjedde i virkeligheten. Hvem sto bak lureriet?

Stoikiy er en 104 meter lang korvett i Russlands baltiske flåte. Torsdag 4. november seilte skipet tilsynelatende inn til den danske havnebyen Skagen.

10. nov. 2021 16:25 Sist oppdatert nå nettopp

Et 104 meter langt krigsskip tok seg inn i dansk farvann og patruljerte havneområdet. Torsdag kveld seilte den russiske korvetten Stoikiy inn til havnebyen Skagen helt nord i Danmark. Den dramatiske nyheten ble raskt kjent. Saken ble omtalt blant annet i Aftenposten.

Stoikiy sendte ut posisjonen sin som et såkalt AIS-signal. Det er et internasjonalt system for navigasjon til sjøs.