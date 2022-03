Babyene ingen kan hente

Ukraina er blant de mest populære landene for nordmenn som får barn gjennom surrogati. Nå gjør krigshandlingene at de nye foreldrene ikke kan hente barna.

En grå minivan kjører gjennom Kyivs gater. Den er på et viktig oppdrag.

Om bord er ansatte ved en fertilitetsklinikk som har med seg babybager, melk og tepper. De skal evakuere surrogatbarn fra ulike fødeavdelinger og fra nyfødtintensiven ved det største sykehuset i Ukrainas hovedstad.

Babyene skulle egentlig snart hentes av sine nye foreldre. Nå kommer ingen og henter dem.

Ved hjelp av tungt bevæpnet mannskap i uniform, går helsepersonellet inn på avdelingene. Med et maskingevær over skulderen og en babybag i hver hånd lastes babyene inn i bilen.

Fraktes til tilfluktsrom

Når bilen er fylt opp, kjører de til et boligkompleks vest i Kyiv. Babyene bæres ned en trapp og inn i et tilfluktsrom.

Aftenposten har gått gjennom en video og sporet både sykehusene, reiseruten og hvor tilfluktsrommet utenfor Kyiv ligger.

Inne i tilfluktsrommet ligger det nyfødte surrogatbarn på rekke og rad. Inntullet i tepper i små plastsenger ligger de som har kommet til verden i en krig, men som ikke kan bli hentet av sine utenlandske foreldre.

Nye babybager åpnes og babyene legges i en seng. Rundt dem går sykepleiere og barnepiker med tåteflasker og smokker.

Dette er de uavhentede barna:

Det er surrogatselskapet Biotexcom som selv har publisert videoene av babyene i tilfluktsrommet.

Et populært surrogatland

Ukraina er det nest mest populære landet i verden for surrogati, bare slått av USA.

Det anslås at rundt 2500 barn fødes gjennom surrogati i Ukraina årlig.

Surrogati er lovlig å benytte i Ukraina for gifte heterofile par som har en medisinsk grunn til at de ikke selv kan bære frem et barn.

Ukraina har vært i markedet for surrogati og eggdonasjon i flere år, særlig etter at Nepal, Thailand og India forbød surrogati for utlendinger i 2015.

Par fra hele verden sender biologisk materiale til Ukraina og kommer for å hente barnet sitt ni måneder senere.

Flere store klinikker driver i mange av de store byene. I Kyiv har Aftenposten kommet i kontakt med en klinikk som heter Biotexcom. De opplever nå store utfordringer knyttet til virksomheten.

– 100 uten foreldre

Klinikken forteller at det var 150 vordende foreldre til surrogatbabyer ved deres klinikk da Russland invaderte Ukraina .

– Mange av dem har klart å komme ut av landet, så i dag har vi færre enn 20 par her, skriver Denis Herman som er juridisk rådgiver ved Biotexcom-klinikken i Kyiv.

Men babyer fødes daglig. Og mange surrogatmødre har termin i nær fremtid.

– Akkurat nå er det 30 babyer i Kyiv som venter på foreldrene sine. Ifølge våre planer vil det være rundt 100 babyer som venter i løpet av måneden, hvis ikke situasjonen endrer seg, skriver Herman.

Babyene fødes på ulike fødeklinkker rundt i hovedstaden.

Vil ta vare på barna

Den ukrainske klinikken bekrefter at de har noen skandinaviske familier som er berørt av krigshandlingene i surrogatiprosessen.

De skriver at ambassadene er samarbeidsvillige og hjelper sine borgere til å komme ut av Ukraina så fort som mulig. Klinikken sier de stiller med de nødvendige dokumentene selv om de er vanskelig å få tak i.

Juridisk rådgiver Denis Herman er opptatt av å trygge de kommende foreldrene.

– Vi vil forsikre foreldrene som ikke kan komme inn i Ukraina om at deres barn vil være så trygge som de bare kan og at vi vil ta vare på dem, skriver Herman til Aftenposten.

600 gravide surrogater

Klinikken i Kyiv har rundt 600 gravide surrogater nå. De som har kommet langt og snart har termin er flyttet til lokaler i Kyiv som er nær tilfluktsrom.

Klinikken skriver til Aftenposten at de har tett kontakt med alle surrogatene og følger dem opp der de er.

I forrige uke gjorde klinikken om et tilfluktsrom til en fødeavdeling for å trygge surrogatene før og etter fødsel.

De kan ikke flykte til andre land der surrogati ikke er lovlig. Det vil kunne by på mange problemer for dem og barna.

– I de fleste andre land er den som føder barnet, barnets mor uavhengig av genetisk slektskap. Det vil gjøre det vanskelig å få papirene og foreldreretten overført til surrogatforeldrene sa Herman til New York Post.

Flest farskapserklæringer i Ukraina

Aftenposten har vært i kontakt med et svensk par som har kommet seg ut av Ukraina med babyen, etter å ha vært strandet i landet i flere uker. Et norsk par har fortalt om sin situasjon i VG.

Surrogati er ulovlig i Norge, men norske ambassader bistår med farskapserklæringer hvis et barn blir født i utlandet og faren ønsker å ta det med til Norge.

De norske utenriksstasjonene i Ukraina og USA mottok flest farskapserklæringer med 55 og 50 siste to år i følge UD.

Fakta Surrogati I Norge er surrogati ikke tillatt.

Etter norsk rett er kvinnen som føder, barnets mor. Dette gjelder også ved surrogati. Overføring av morskap kan kun skje i form av adopsjon.

Fedre kan erklære farskap ved norske utenriksstasjoner.

De siste to årene (frem til 1.11.2021) har utenriksstasjonene i USA, Canada, Colombia, Mexico, Georgia, Ukraina og Russland mottatt totalt 138 farskapserklæringer. Stasjonene i USA og Ukraina mottok flest erklæringer, henholdsvis 50 og 55 saker.

Tallet inkluderer også menn som får barn i utlandet på vanlig måte.

Barn som er norske statsborgere, har rett til innreise til Norge. Dette gjelder også ved surrogati.

En surrogatiprosess i Ukraina koster mellom 400.000 og 650.000 kroner. Mens i USA kan en prosess gå opp mot en million kroner. Kilder: Barne- og familiedepartementet, Utenriksdepartementet, Biotexcom Vis mer

Vil ha internasjonal beskyttelse

Den medisinske direktøren ved surrogatiklinikken Biotexcom i Kyiv, har på sosiale medier ytret et ønske om å få til en nødhjelpskorridor. For å få foreldre og nyfødte trygt og raskt ut av Ukraina med nødpass og andre dokumenter.

I tillegg ønsker de beskyttelse av tilfluktsstedene.

Biotexcom-klinikken skriver at deres barnepiker og helsepersonell vil ta godt vare på babyene som ikke kan hentes.

– Vi har nok forsyninger og våre ansatte gjør alt de kan for å ta godt vare på babyene til det er trygt for foreldre å komme til Ukraina, skriver de til Aftenposten.

Når babyene evakueres, følges de av bevæpnede mannskaper fra den militære enheten Karpatska Sich. Navnet er hentet fra en paramilitær gruppe fra før andre verdenskrig.

Mellom setene i varebilen ligger et maskingevær. Foto: BioTexCom På ermet bærer soldaten et militært emblem. Foto: BioTexCom

Aftenposten har spurt den norske ambassaden i Ukraina som er midlertidig flyttet til Warszawa om hva de gjør for norske borgere i en surrogatiprosess.

Utenriksdepartementet har foreløpig ikke besvart Aftenpostens henvendelser.

