Kvinne pågrepet i forbindelse med drapet på Martine Vik Magnussen

Politiet i London har pågrepet en kvinne i 60-årene og siktet henne for bistand i forbindelse med drapet på Martine Vik Magnussen i 2008, opplyser britisk politi.

Udatert bilde av Martine Vik Magnussen som er blitt delt ut av Metropolitan Police.

8. mars 2022 11:08 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Pågripelsen skjedde i bydelen Westminster i London tirsdag morgen. Hun er siktet for å ha bistått en ettersøkt forbryter, skriver Metropolitan Police i London i en pressemelding.

Britisk politi omtaler pågripelsen som en «vesentlig utvikling» i etterforskningen. Magnussens familie er informert om pågripelsen.

– Martines familie har aldri gitt om kampen for rettferdighet, og i de 14 årene som har gått siden hennes død, har de kjempet for å sørge for at hun er i offentlighetens bevissthet, sier politiinspektør Jim Eastwood, som har ledet etterforskningen, i pressemeldingen.

Kvinnen sitter tirsdag i politiets varetekt i London. Hun ble pågrepet på en adresse i Westminster.

– Det er en veldig stor utvikling. Dette betyr at Scotland Yard jobber intenst for å få frem nye tråder, sier advokat Patrick Lundevall-Unger, som leder stiftelsen Justice for Martine, til NTB.

Familiens advokat ble informert om pågripelsen tirsdag morgen, men har så langt ikke fått så mye mer informasjon.

– Jeg regner med at hun skal i et avhør enten i dag eller en av de nærmeste dagene. Det bidrar jo til en stor psykisk belastning for Farouk Abdulhak, sier Lundevall-Unger.

Aftenposten snakket i formiddag med Martines far, Odd Petter Magnussen.

– Etter det jeg har fått opplyst, er den pågrepne kvinnen verken britisk eller norsk statsborger.

Dette er opplysninger som ikke er bekreftet overfor Aftenposten av Scotland Yard.

Fakta Drapet på Martine Vik Magnussen * Martine Vik Magnussen (23) fra Asker var student ved Regent's College i London. Hun ble funnet død 14. mars 2008 i kjelleren til leilighetskomplekset hvor medstudenten Farouk Abdulhak bodde. * Hun ble sist sett i live halvannet døgn tidligere på et utested sammen med Abdulhak. * Abdulhak forlot Storbritannia dagen etter at Martine forsvant. * Britisk politi har siktet ham for å ha voldtatt og drept Magnussen og etterlyst ham via Interpol. * Britiske myndigheter har ingen avtale om utlevering med Jemen, men har likevel bedt om utlevering. Dette har Jemen avslått. * Britisk politi har siden rettet jevnlige appeller til den mistenkte om å melde seg. * Tirsdag 8. mars 2022 opplyste britisk politi at en kvinne i 60-årene er pågrepet i London i forbindelse med saken. Hun er siktet for å ha bistått en ettersøkt forbryter. Kilde: NTB

Den 23 år gamle norske studenten Martine Vik Magnussen ble funnet drept i en kjeller i et leilighetskompleks i London 14. mars 2008. Obduksjonen viste at hun var voldtatt og kvalt.

Milliardærsønnen Farouk Abdulhak er siktet og internasjonalt etterlyst for drapet. Han forlot Storbritannia kort tid etter hennes død og reiste til Egypt og deretter videre til Jemen.

– Farouk Abdulhak bør være klar over at denne saken ikke vil forsvinne. Jeg og mitt team vil fortsette arbeidet, og bruke alle muligheter, for å forfølge ham og bringe ham tilbake til Storbritannia. Hans status som ettersøkt vil bestå, og vi vil ikke hvile vår innsats i å søke rettferdighet for Martines familie, uttaler Eastwood.

Britiske myndigheter har ingen avtale om utlevering med Jemen, men har likevel bedt om utlevering. Dette har Jemen avslått.

– Selv om dette er et positivt steg fremover, gjenstår det fremdeles mye arbeid, sier Eastwood.

– Avmålt optimist

Odd Petter Magnussen sier til Aftenposten at han ble oppringt av politiet en knapp time før pressemeldingen ble sendt ut.

Odd Petter Magnussen

– Jeg er er glad for nyheten, men avmålt optimist. Jeg vurderer ikke pågripelsen som et gjennombrudd,men den er likevel viktig fordi polititekniske tråder som dette kan nøste opp i ting og føre til ytterligere press mot den hovedmistenkte og hans familie, sier Magnussen.

Han er svært glad for politiets arbeid gjennom alle årene med å løse saken.

– Pågripelsen idag viser at Scotland Yard ikke bare har pratet, men faktisk jobbet med denne saken med stort alvor siden 2008.

Mandag reiser han og advokat Patrick Lundevall-Unger for å ha samtaler med Scotland Yard.

– Jeg regner med at vi da får vite mer om hvem denne kvinnen er, og hva hun har sagt i avhør.

Farouks far kondolerte

Medier i Jemen meldte i oktober 2020 at faren til drapsmistenkte Farouk Abdulhak er død. Den styrtrike forretningsmannen Shaher Abdulhak har kun gitt en kommentar om drapet, det skjedde til Aftenposten i forbindelse med ti års markeringen for ugjerningen i 2018.

«Vi sender vår ektefølte og oppriktige kondolanser til familien Magnussen», skrev han i en uttalelse formidlet via hans britiske advokat Michael O’Kane.

Abdulhak la til at den norske familien har gjort sitt beste de siste årene for å forsøke å løse «denne forferdelige hendelsen». Han sa også Abdulhak-familien støtter Magnussen-familiens arbeid med å løse saken.

«Måtte Gud velsigne familien til den avdøde», avsluttet han.

Martines mor, Kristin Vik kommenterte dengang uttalelsene sånn:

– Å motta kondolanser fra mistenktes familie, ti år etter drapet på Martine, er upassende og kan vanskelig tas på alvor.

– Min umiddelbare reaksjon er at jeg gjerne vil høre fra Shaher Abdulhak og hans familie hva de har gjort, hva som hindrer dem i å få sønnen utlevert og hvor det hele stopper.