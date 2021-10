Prøver desperat å få inn hjelp i Afghanistan. Nye samtaler gir litt håp.

Afghanistan har gått tomt for penger. Snart kan man få inn penger til nødhjelp, tror Flyktninghjelpens Jan Egeland.

På dette sykehuset i Kandahar har de fått inn rekordmange underernærte barn.

Taliban-styrte Afghanistan trues av kollaps. Sykehusene fylles opp av underernærte barn.

Bistandsorganisasjoner som står klar til å hjelpe, får ikke ut penger fra afghanske banker. Titalls milliarder kroner som Afghanistan har stående i utlandet, er blitt frosset.

Samtaler mellom Taliban og USA i Doha sist helg gir imidlertid håp om en snarlig løsning.

– Jeg håper og tror at det kan bli en avtale mellom amerikanerne og Taliban, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

Egeland var i Afghanistan i slutten av september, møtte to av Talibans øverste ledere og så et land på randen av kollaps. Hundretusener av offentlig ansatte, slik som leger, sykepleiere og lærere, har ikke fått lønn siden mai.

– Håper på gode nyheter

Flyktninghjelpen har penger i afghanske banker, men siden Talibans maktovertagelse i midten av august har det ikke vært mulig å få ut mer enn småbeløp. De har brukt over 40 millioner kroner på nødhjelp som nå kjøres inn fra Pakistan. Men for at man skal unngå kollaps, må man få i gang bankvesenet og lønnet offentlig ansatte på sykehus og skoler.

Det krever enighet mellom de to viktigste aktørene, nemlig Taliban og amerikanske myndigheter. Det er ikke spesielt enkelt. Både fordi Taliban tok makten med vold, og fordi de ser ut til å fortsette diskriminering av kvinner og minoriteter.

– Taliban bryter løftene de har gitt afghanske kvinner og jenter, som får sine drømmer knust, advarte mandag FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse.

Jan Egeland besøkte Kabul i slutten av september. Der møtte han blant annet skomakeren Abdul Bari, som er internt fordreven fra Helmand-provinsen.

Til tross for dette er det vilje til å hjelpe det afghanske folket.

– Jeg håper på gode nyheter fra møtet mellom Taliban og amerikanerne, sier Egeland etter å ha snakket med høytstående tjenestemenn fra flere land.

USAs FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, har ifølge Egeland bekreftet at selv om de er misfornøyd med Taliban, så jobber de med å finne løsninger fordi det nå handler om liv og død.

– Hvis vi i løpet av en uke får mulighet til å få finansielle overføringer i gang, så kan vi gjøre veldig mye i løpet av de neste ukene. Vi må få penger inn i Afghanistan denne uken, sier Egeland.

Nye møter mellom Taliban, EU og USA

En delegasjon fra EU og USA møtte tirsdag Taliban-representanter ansikt til ansikt, melder AFP. Tilgang for humanitære hjelpeorganisasjoner var blant det som var på agendaen.

Det som diskuteres internasjonalt, er løsninger for å få kanalisert penger inn til Afghanistan. Ikke bare til ren humanitær hjelp, men også for å videreføre essensielle offentlige tjenester, i første omgang helse og etter hvert utdanning, opplyser en kilde.

fullskjerm neste Over 12 års alder er det bare gutter som får gå på skolen i Afghanistan nå. Bilder fra Sayd Abad-skolen i Wardak-provinsen. 1 av 2 Foto: Afshin Ismaeli

Afghanistankomiteen har mange bistandsoperasjoner i Afghanistan. De er positive til at USA er villig til å gjenoppta humanitær bistand.

– Vi håper dette åpner for at EU og andre givere kan følge etter slik at hindringene for effektivt hjelpearbeid opphører, skriver generalsekretær Liv Kjølseth i en e-post til Aftenposten.

Hun mener USA, IMF og Verdensbanken må sørge for at humanitær bistand kanaliseres gjennom allerede etablerte strukturer.

– Dette er viktig for å hindre en ytterligere destabilisering av landet da vi ikke kan se at det er et styringsalternativ til Taliban nå, skriver Kjølseth.

Norge har vært aktive

Norges bistand til afghanske myndigheter har stanset opp. Men 100 millioner kroner er blitt omprioritert fra langsiktig bistand til humanitær innsats.

– I likhet med andre, vestlige givere ser Norge på muligheten for å videreføre innsats som er avgjørende for den afghanske befolkningen, inkludert helse og utdanning, sier avtroppende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Mirwais-sykehuset i Kandahar har de siste ukene fått inn mange flere underernærte barn enn tidligere.

Hun opplyser at dette i så fall vil skje gjennom ikke-statlige og multilaterale organisasjoner og vil ikke være direkte støtte eller anerkjennelse til det sittende regimet.

Norske diplomater sammen med andre representanter fra det internasjonale samfunn møtte Taliban i Doha før helgen. De har også hatt andre møter med representanter for Taliban etter maktovertagelsen i august.

– Dette er kontakter som er bygget opp over tid, først og fremst i Doha, sier den avtroppende norske utenriksministeren.