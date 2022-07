Ukraina: Minst 15 drept i rakettangrep mot boligområde

Minst 15 personer ble drept i et rakettangrep mot et boligområde i det krigsherjede fylket Donetsk i Øst-Ukraina.

Det letes intenst etter overlevende etter et angrep mot boligblokker i byen Tsjasiv Jar, i Donetsk fylke øst i Ukraina.

NTB

11. juli 2022 07:19 Sist oppdatert 33 minutter siden

Rakettangrepet skjedde lørdag kveld i byen Tsjasiv Jar i Donetsk, opplyser Donetsk-guvernør Pavlo Kyrylenk på Telegram. Ukraina hevder Russland står bak. Det har ikke blitt bekreftet fra uavhengig hold.

Ukrainian president Volodymyr Zelenskyj sier imidlertid at angrepet viser at russiske styrker med vilje angriper boligområder.

– Etter slike angrep kan ikke drapsmennene si at de ikke visste noe eller ikke forsto noe, sa Zelenskyj i sin daglige tale søndag kveld.

Angrepet ødela tre bygninger i et boligområde som i hovedsak er bebodd av arbeidere på nærliggende fabrikker. Ukrainas redningstjeneste meldte søndag at de har reddet fem personer fra ruinene og har oppnådd kontakt med tre andre som er fanget under bygningsmassene.

Det antas at over 30 personer fremdeles er fanget i ruinene av bygningene.

Fortsetter letingen

Søndag var kraner og gravemaskiner på stedet sammen med redningsarbeiderne for å rydde unna bygningsmassene. Til tross for farlige forhold fortsetter redningsarbeiderne med letingen i regnet.

Kyrylenk sier at det var Uragan-raketter som ble brukt i angrepet. De blir avfyrt fra kjøretøy-bårne systemer.

Redningsarbeidere leter etter overlevende etter et angrep mot boligblokker i byen Tsjasiv Jar, i Donetsk fylke øst i Ukraina.

Tsjasiv Jar ligger 20 kilometer sør for Kramatorsk, en av hovedmålene til de russiske styrkene som beveger seg vestover.

Artilleri fra den nærliggende fronten ga gjenklang i Tsjasiv Jar mens redningsarbeidet pågikk søndag, og flere ganger har arbeiderne løpt i dekning.

Tre eksplosjoner

Innbyggere i Tsjasiv Jar forteller til AP at de hørte minst tre eksplosjoner, og at det i tillegg til dødsfallene skal ha vært mange som ble skadd.

– Det var en eksplosjon, alt glasset i vinduene knuste og jeg ble kastet i bakken. Kjøkkenveggene og balkongen min er helt forsvunnet, forteller 45 år gamle Oksana til nyhetsbyrået.

En boligblokk ble fullstendig ødelagt i et angrep i byen Tsjasiv Jar, i Donetsk fylke øst i Ukraina.

Russland har gjentatte ganger hevdet at de ikke retter seg mot sivile mål i Ukraina, bare militære mål. Tidligere i juli ble 21 personer drept i et angrep mot en boligblokk i Odesa, og i juni ble minst 19 personer drept da en russisk rakett traff et kjøpesenter i Krementsjuk.

Det ble ikke gitt kommentarer om Tsjasiv Jar under en pressebrifing med det russiske forsvarsdepartementet søndag.