Det er iskaldt mellom Frankrike og Storbritannia. Været har lite med det å gjøre.

Boris Johnson la ut et åpent brev til Macron på Twitter. En britisk statsråd ble av-invitert til Paris. Så startet franske fiskere en blokade. Hva foregår egentlig i Den engelske kanal?

Franske politibetjenter patruljerer stranden i Wimereux, nord i Frankrike, for å søke opp migranter. En uke etter bildet er tatt, gikk en båt med 27 mennesker om bord ned.

27. nov. 2021 21:54 Sist oppdatert nå nettopp

Maryam Nuri Mohamed Amin ble kalt Baran av sine nærmeste. Den 24 år gamle kurderen sendte Snapchat-meldinger til forloveden da hun satte seg i båten. Hun var på vei fra Calais i Frankrike. Det skulle være en overraskelse at hun tok sjansen. Men på vei over til ham gikk luften ut av den oppblåsbare jollen. Den begynte å ta inn vann.

Baran forsøkte å berolige kjæresten via mobilen. De kom til å bli reddet.

Men det er forloveden hennes som gjenforteller forløpet overfor BBC. Hjelpen kom for sent. Baran ble en av 27 mennesker som døde på overfarten over Den engelske kanal onsdag. 17 menn, 7 kvinner og tre barn. Det er den største drukningstragedien på mange år på kanalen.

Det har gjort at et allerede kjølig forhold mellom Frankrike og Storbritannia nå er på vei mot frysepunktet.

Høflig brev med krasse undertoner

Etter ulykken sendte britenes statsminister Boris Johnson et brev til sin franske kollega, Emmanuel Macron. I tilsynelatende høflige ordelag søkte Johnson å finne en løsning på flyktningkrisen. Men «tilsynelatende» er nok stikkordet her.

For franskmennene ble illsinte over brevet. Til alt overmål ble det postet i sin helhet på Twitter. Johnson skrev at han var åpen for «kreative løsninger» for å hindre nye tragedier i kanalen. Han listet opp ulike forslag. Blant dem var felles, maritim patruljering i hverandres farvann. Samt retur av migranter til Frankrike.

Særlig det siste har provosert franskmennene.

Det første de gjorde, var å av-invitere britenes innenriksminister Priti Patel til et møte søndag.

Frankrike har invitert statsråder fra flere land for å diskutere flyktningkrisen. Søndag møtes Frankrike, Belgia, Nederland og Tyskland, samt EU, men uten britenes Patel.

– Vi anser den britiske statsministerens offentlige brev som uakseptabelt, og i strid med samtalene vi har hatt om temaet, sier en anonym kilde ifølge Agence France-Presse.

«Vi har et felles ansvar for å redde liv», skrev Boris Johnson til Emmanuel Macron.

Macron: – Det er useriøst

President Emmanuel Macron leste brevet fra Boris Johnson først på Twitter. Han kaller det useriøst.

– Vi kommuniserer ikke om slike saker i sosiale medier, sa han ifølge The Guardian.

Franske myndigheters talsperson, Gabriel Attal, var tydeligere i sin uttalelse til BFM TV:

– Vi er lei av at britene taler med to tunger og forsøker å outsource problemet.

Konflikten ble jekket enda et knepp opp da franske fiskere startet en blokade fredag. Fiskerne blokkert adgangen til havnen Saint-Malo og godsterminalen i Kanaltunnelen, melder nyhetsbyrået AP.

Aksjonen skapte køer og forsinkelser.

Franske fiskere er forbannet fordi de pleide å fiske langt inne i britisk farvann. Det var før Brexit. Nå trenger de en egen lisens for å fiske i visse områder. Noen titalls fiskere venter fortsatt på denne.

– Fiskerne reagerer på engelskmennenes hånlige og ydmykende holdning, sier Gerart Romiti følge AP. Han er president for den franske fiskerikomiteen.

Fiskerne har varslet at de vil trappe opp aksjonene om problemene fortsetter.

Macron går mot et fransk valg i april neste år. Der kan han møte en utfordrer fra ytre høyre fløy som sammenlignes med Donald Trump.

Handler det egentlig om innenrikspolitikk?

BBC skriver i sin analyse at konflikten egentlig dreier seg om innenrikspolitikk. På begge sider av kanalen.

Boris Johnson lovte å «ta tilbake kontrollen» over Storbritannias grenser etter Brexit. Men den stadige strømmen av overfylte joller over Den engelske kanal signaliserer ikke vanntette grenser. Problemet er at den britiske regjeringen ikke har noen vindebro å trekke opp.

Å kontrollere grensene krever internasjonale avtaler og samarbeid. Da er EU raske med å påpeke at britene ikke har noen returavtale. Ikke med noen EU-land. Det skyldes den «tynne» Brexit-avtalen britene til slutt fikk gjennom.

Brexit har dermed gjort flyktningsituasjonen mer komplisert for britene å håndtere, ikke mindre. Nå forsøker Boris Johnson å vise handlekraft.

På fransk side er Emmanuel Macron på vei inn i et valg der det er viktig for ham å flagge nasjonal sikkerhet og suverenitet. Macron er presset fra høyre – og ytre høyre. Blant annet har en ny utfordrer dukket opp på den politiske arenaen. Eric Zemmour kalles Frankrikes Donald Trump, og skal være mer ekstrem enn Marine Le Pen.

Nå avviser Macron ethvert ønske fra britene om felles patruljering på franske strender og i fransk farvann. Regjeringen hans har gitt uttrykk for at britene, om noen, burde ha full forståelse for nasjonal suverenitet etter Brexit.

– Et sterkt samarbeid, sier britisk statsråd

Hva skjer videre herfra? Møtet om flyktningkrisen søndag går uten britenes statsråd.

Imens forsøker Johnsons regjering å avdramatisere konflikten med naboene. Damian Hinds er statsråd med ansvar for grensekontroll. Han karakteriserer det åpne brevet fra Boris Johnson som «eksepsjonelt støttende og samarbeidsvillig», skriver The Guardian. Hinds mener samarbeidet mellom Frankrike og Storbritannia fortsatt står sterkt. Samtidig forsikrer han at ingen foreslår å krenke fransk suverenitet, selv om de har foreslått å «hjelpe til» med å patruljere på fransk side av kanalen.

– Men utløst av denne fryktelige tragedien må vi gå lenger. Vi må finne på nye, kreative løsninger, legger han til.