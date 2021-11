Tro det eller ei: Det går ikke så verst på klimatoppmøtet.

Her er seks gode nyheter fra de første dagene. Og en skrikende dårlig nyhet.

En klimaktivist under klimatoppmøtet i Glasgow, Skottland, byr på litt humor i alt alvoret.

4. nov. 2021 18:50 Sist oppdatert nå nettopp

I dagevis har man hørt alarmerende taler, gylne løfter og små snutter med klimanyheter fra klimatoppmøtet i Glasgow. Her er en oppsummering av de første dagene.

Vi begynner med den dårlige nyheten, så er vi ferdig med den. De løftene som er meldt inn om reduksjon av klimagasser, er ikke i nærheten av å bremse oppvarmingen av kloden til 1,5 grader. Oppvarmingen er allerede 1,1 grader varmere sammenlignet med det førindustrielle nivå (Gjennomsnittet for 1850–1900). Selv om topplederne bedyrer at de ønsker å holde 1,5 gradersmålet i live, er det et stort gap mellom løfter og virkelighet.