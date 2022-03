Redaktørens forsvinning skapte bekymring. Men nå har hun dukket opp i retten.

Mandag kveld fikk russiske TV-seere seg en overraskelse. Midt i kveldsnyhetene kom nyhetsredaktør Marina Ovsjannikova med en antikrigsplakat.

Midt i den russiske dagsrevyen kom Marina Ovsjannikova inn med sitt budskap.

Millioner av russere satt benket foran TV-en sin. Første kanals ankerkvinne Jekaterina Andrejeva var kommet til et innslag om Hviterussland.

Bak henne i TV-ruten kom en kvinne med en plakat. Hun er senere identifisert som Marina Ovsjannikova. Hun er en av redaktørene i den statskontrollerte kanalen.

Budskapet på plakaten var skrevet på russisk og engelsk og gikk verden rundt samme kveld: «Nei til krig. Stopp krigen. Ikke tro på propagandaen. Her lyver de for deg.»

TV-bildene ble rask endret til et innslag fra et sykehus.

Lette hele natten

Nyhetsbyrået Tass viste til en politikilde og meldte at hun var pågrepet og tatt med til en politistasjon. De skal ha startet en «før-undersøkelse» for å ha brutt seg inn i studioet.

Hun risikerer ifølge Tass å bli tiltalt etter en lov som forbyr offentlige uttalelser som bringer det russiske militæret i vanry.

Tirsdag varslet Ovsjannikovas advokater at journalisten ikke er mulig å komme i kontakt med. Én av dem, Anastasia Kostanova, har opplyst til BBC at hun brukte hele natten på å forsøke å komme i kontakt med klienten. Uten hell.

– Dette betyr at de gjemmer henne for advokatene hennes og forsøker å hindre at hun får juridisk hjelp, sa Kostanova til BBC.

Men rundt et døgn etter TV-protesten viser en Twitter-melding at Ovsjannikova skal være i retten sammen med en annen av advokatene sine, Anton Gasjinskij.

Meldingen er lagt ut på den verifiserte Twitter-kontoen til Ljubov Sobol, en russisk opposisjonspolitiker og tilhenger av Aleksej Navalnyj.

– Marina Ovsjannikova i Ostankinskij distriktsretten. Hennes advokat Anton Gasjinskij er med henne, står det i Twitter-meldingen.

Spilte inn videobeskjed

Før den TV-ansatte kvinnen ble pågrepet, hadde hun imidlertid spilt inn en filmsnutt med et budskap. Den ble publisert av OVD-Info, en organisasjon som hjelper politiske aktivister.

Nå er OVD bekymret for henne. De ber via Telegram folk sørge for mest mulig oppmerksomhet om saken. Blant annet ønsker de at folk skal ringe politi og påtalemyndighet og spørre etter henne. Håpet er at det skal ha en beskyttende effekt at mange er opptatt av saken.

Over 41.000 mennesker hadde tirsdag morgen lagt inn kommentarer på kvinnens Facebook-side, mange med støtte på ulike språk.

Marina Ovsjannikova skiftet profilbilde på Facebook 13. mars. Hun har lagt en fredsdue på bildet.

Faren er ukrainsk

I videoen forteller Ovsjannikova at hennes far er ukrainsk og hennes mor russisk. Hun kaller det som skjer i Ukraina, for en forbrytelse.

– Ansvaret for forbrytelsen hviler på én persons samvittighet alene. Den personen er Vladimir Putin, sier hun.

Ovsjannikova sier Ukraina og Russland aldri har vært fiender. Hun stempler konflikten som en krig mellom brødre. Hun snakker også om jobben som journalist og redaktør for statlige Første kanal.

Kanalen er en viktig nyhetskilde for millioner av russere. Den har fulgt den offisielle linjen i sin dekning av krigen i Ukraina, og begrunnet Russlands angrep med at det var nødvendig for å «denazifisere» Ukraina, skriver Reuters.

Nylig ble det innført en lov som gjør straffbart å spre såkalte «falske nyheter» om det russiske militæret. Strafferammen er 15 år. Dette har gjort at medier som fortsatt befinner seg i Russland, ikke kan rapportere sannferdig om krigen i Ukraina. Mange internasjonale medier har forlatt landet.

Den uavhengige avisen Novaja Gazeta har for eksempel sladdet mesteparten av plakaten som Ovsjannikova viste i sin omtale av saken. Det eneste som er synlig, er ordene «Ikke tro på propaganda».

– Jeg har dessverre jobbet i Første kanal de siste årene. Der har jeg skapt Kreml-propaganda. Nå skammer jeg meg over dette. Jeg er flau over å ha latt dem fortelle løgner på TV-skjermen. Jeg skammer meg fordi jeg tillot dem å gjøre russere til zombier, sier Ovsjannikova i videoen.

Oppfordrer til demonstrasjoner

Hun sier hun er lei seg for at hun ikke har snakket ut før.

– Vi var tause i 2014, da alt dette startet, sier hun.

Her henviser hun etter alt å dømme til da Russland annekterte Krim og hjalp opprørere øst i Ukraina.

– Vi gikk ikke ut til folkemøter og demonstrasjoner da Kreml forgiftet Navalnyj, fortsetter hun.

Aleksej Navalnyj regnes som Russlands fremste opposisjonsleder. Han ble forgiftet med den sjeldne nervegiften novitsjok i 2020. Myndighetene avviser å stå bak. Han er senere arrestert og sitter nå i fengsel i Russland.

– Vi har i stillhet bare sett på dette umenneskelige regimet. Og nå har hele verden vendt oss ryggen, sier hun videre.

Ovsjannikova mener skammen «ikke kan vaskes bort på ti generasjoner». Hun avslutter med en appell:

– Gå ut og protester. Ikke vær redd for noe. De kan ikke arrestere oss alle.

Protester med blanke skilt

Siden invasjonen av Ukraina har en god del russere protestert offentlig. Kort tid etter angrepet demonstrerte for eksempel tusener i St. Petersburgs gater. Slike protester er blitt slått hardt ned på. Ifølge OVD er hittil nesten 15.000 personer blitt pågrepet.

De siste dagene er det blitt spredt en rekke eksempler på hvor lite som skal til. Flere, blant annet en mann i Jekaterinburg, skal ha blitt anholdt for å ha holdt opp plakat uten tekst. En kvinne skrev bare «To ord» på sin plakat, men ble også pågrepet.

Mistanker og ros

Det er foreløpig kommet lite informasjon om Ovsjannikova og hvordan hun gjennomførte TV-stuntet.

I sosiale medier er det enkelte som stiller spørsmål ved om dette var en planlagt iscenesettelse.

På Twitter berømmer imidlertid Kira Jarmusj, talskvinnen til den fengslede Aleksej Navalnyj, Ovsjannikova for det hun gjorde. Nå spør hun hvor hun er blitt av under emneknaggen «Hvor er Marina Ovsjannikova».

Sent mandag kveld takket også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj henne for protesten.

Kremls talsmann, Dmitrij Peskov, omtalte tirsdag derimot hendelsen som pøbelopptreden. Han roste Første kanal for god nyhetsdekning og mente de ansvarlige vil komme til bunns i hva som hadde skjedd.

En kort stund tirsdag formiddag ble det i denne artikkelen omtalt twittermeldinger som angivelig skulle vært skrevet av Marina Ovsjannikova tirsdag morgen. Kort tid etter ble twitterkontoen stengt. Det har ikke vært mulig å verifisere om kontoen var Ovsjannikovas.

