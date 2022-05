Tusenvis hedret den drepte journalisten. Så begynte de voldelige sammenstøtene.

ISTANBUL (Aftenposten): Palestinske myndigheter nekter å samarbeide med Israel om etterforskningen.

Kisten til den palestinske journalisten Shireen Abu Akleh ble fraktet gjennom Øst-Jerusalem fredag ettermiddag.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

13. mai 2022 16:31 Sist oppdatert 6 minutter siden

Drapet på den palestinske journalisten Shireen Abu Akleh onsdag denne uken har sjokkert den arabiske verden.

Abu Akleh dekket et israelsk militærraid mot byen Jenin på Vestbredden da hun ble skutt i hodet. En annen palestinsk journalist ble også skutt, men overlevde.

Torsdag begynte en to dager lang minneseremoni for den anerkjente TV-reporteren. Abu Akleh har dekket konflikten mellom Israel og Palestina i over 20 år, og er et kjent ansikt blant palestinere flest.

Flere hundre var til stede torsdag da kisten hennes ble båret fra et sykehus til Den palestinske selvstyremyndighetens hovedkvarter i Ramallah.

Der holdt den palestinske presidenten Mahmoud Abbas tale.

Deretter ble kisten fraktet i en konvoi til et sykehus i nabolaget Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem, der Akleh bodde med familien sin.

Angrep gravfølget

Fredag ettermiddag ble Abu Akleh begravet i Øst-Jerusalem.

Tusenvis var møtt opp for å hedre journalisten. Flere ganger barket israelsk politi sammen med palestinere.

TV-bilder fra Abu Aklehs arbeidsgiver, Al Jazeera, viser israelsk politi som slår folk i gravfølget med batonger.

Ifølge den israelske avisen Haaretz brukte politiet sjokkgranater mot folkemengden.

Israelsk politi sier volden ble utløst da en gruppe palestinske menn begynte å kaste stein på politiet. Minst fire palestinere skal ha blitt arrestert.

Også i landsbyen Burqin, i nærheten av Jenin, brøt det fredag ettermiddag ut kamper mellom palestinere og israelske styrker.

En israelsk betjent ble drept og 13 palestinere såret i sammenstøtene.

En mann blir arrestert av israelsk politi i Øst-Jerusalem fredag ettermiddag. Foto: Ronen Zvulun, Reuters / NTB Shireen Abu Aklehs kiste blir båret inn i en katolsk kirke i Øst-Jerusalem. Foto: Ariel Schalit, AP / NTB

Vil ikke samarbeide

Palestinske myndigheter og øyenvitner var onsdag raskt ute med å legge skylden for drapet på israelske soldater.

Israelske myndigheter svarte at det sannsynligvis var væpnede palestinere som skjøt.

Israel har senere moderert denne anklagen, skriver nyhetsbyrået AP. Nå sier israelske myndigheter at de ikke vet hvem som skjøt, men at de etterforsker saken.

Israel har også bedt om en felles etterforskning av drapet med palestinske myndigheter.

Men torsdag sa Den palestinske selvstyremyndigheten (PA) at den ikke vil samarbeide om granskningen.

En representant for PA sa de vil utføre en egen etterforskning, men at de vil dele funnene «med full åpenhet».

Palestinske myndigheter vil heller ikke utlevere kulen som tok livet av Abu Akleh til felles rettsmedisinsk analyse.

Da president Mahmoud Abbas talte på minneseremonien torsdag, sa han at de ikke stoler på Israel. I stedet vil palestinske myndigheter ta saken til Den internasjonale straffedomstolen i Haag, sa Abbas.

IDF: Har ikke konkludert

Israels statsminister Naftali Bennett var blant flere som delte en video. Den viser tilsynelatende palestinske menn som skyter i de trange gatene i flyktningleiren i Jenin, der militæraksjonen fant sted onsdag.

I videoen sier en av mennene at de har drept en soldat.

Fordi det israelske militæret ikke rapporterte om noen sårede soldater, var det like sannsynlig at Abu Akleh kunne ha blitt skutt av palestinere, var Bennetts argument.

Men en analyse av videoen utført av den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B’Tselem, viser at Abu Akleh ble skutt flere hundre meter unna der videoen ble tatt opp.

Fredag skriver det israelske militæret (IDF) i en midlertidig rapport at det fortsatt ikke har vært mulig å fastslå hvem som har ansvaret for drapet.

IDF hevder Abu Akleh enten ble skutt av palestinske militanter som siktet mot israelske styrker, eller av skudd fra en israelsk snikskytter som siktet mot en væpnet palestiner, som IDF hevder sto rundt 200 meter unna Abu Akleh.

Shireen Abu Akleh var en erfaren, anerkjent journalist og et kjent fjes for mange palestinere på Vestbredden.

Deler med Qatar

Israelske myndigheter har sagt at de vil overrekke funnene i sin militære granskning til Qatar. Allerede onsdag skal politiet i Qatar ha mottatt israelernes første funn.

Qatar eier TV-kanalen Al Jazeera, som Abu Akleh jobbet for. Israel har lenge anklaget Qatar for å bruke kanalen til å fyre opp under volden rundt al-Aqsa-moskeen i Jerusalem.

I Qatar har reaksjonene på drapet vært sterke. Landets utenriksminister gikk raskt ut og la skylden for drapet på Israel.

Også PA og amerikanske myndigheter vil få den samme informasjonen, lover Israels forsvarsminister Benny Gantz.

Drapet på Shireen Abu Akleh har utløst sinne og sorg blant palestinere.

«Terrorens episenter»

Siden slutten av mars har det vært flere voldelige sammenstøt mellom israelske soldater og palestinere på Vestbredden.

Volden har blusset opp igjen som følge av en rekke terrorangrep mot israelere i mars og april. 19 israelere er blitt drept i angrepene.

Flere av terroristene kom fra Jenin. Det har ført til at israelske styrker har raidet området, og særlig den permanente flyktningleiren i byen, nesten daglig.

I sammenstøtene har minst 30 palestinere mistet livet.