I natt får vi første test på om Trump fortsatt er valgbar

Hvor stor innflytelse har tidligere president av USA Donald Trump i det republikanske partiet?

J.D Vance er en Trump i miniatyr. Er politikken hans fortsatt relevant?

Det er et av de store spørsmålene når startskuddet for mellomvalget i USA nå går.

Trump støtter James David Vance i valgkampen i Ohio. Vance deltar i primærvalget til et sete som blir ledig i Senatet etter republikaneren Rob Portman ikke tar gjenvalg. Amerikanske valgkjennere mener at man kan se på valget som et eksperiment for om Trump politiske appell fortsatt er til stede.

Gjør J.D Vance det bra i valget, betyr det at politikere som Trump fortsatt kan vinne valg. Selv om Trump ikke har sagt om han stiller til valg i 2024, går spekulasjonene høyt.

Trump vant vippestaten komfortabelt to valg på rad, og har bred støtte i befolkningen til Ohio. Kan Trump-navnet løfte Vance hele veien inn til Senatet?

Det er nominasjonsvalget for å finne ut hvilke kandidater partiene skal fremme, som holdes natt til onsdag norsk tid. Selve mellomvalget er den 8. november.

Trump sier han vil støtte kandidaten som vinner selv om de har vært uenige tidligere.

Forfatter og investor

J.D Vance har mange likhetstrekk med Trump. Han har blant annet uttalt at valget i 2020 ble stjålet og at det var utstrakt valgfusk og ikke et demokratisk valg som førte til at Biden ble president

Vance er investor og forfatter. Han skrev boken Hillbilly Elegy, som ble en The New York Times-bestselger. Her skriver han selvbiografisk om oppveksten i rustbeltet hvor lavtlønnede, fysiske jobber forsvinner og med det skisser en forklaring for den politiske høyrevridningen i området. Boken ble brukt som en populær forklaring på Trumps valgseier i 2016. The Washington Post omtalte ham blant annet som «rustbeltets stemme».

Vance blir beskrevet som en nasjonalkonservativ politiker. Han er mot abort og mener at venstresiden kjemper en krig mot tradisjonelle amerikanske verdier, som han ønsker å bevare. Han vil kjempe for amerikansk industri og små- og mellomstore bedrifter, retten til å bære våpen og bekjempe opioid-krisen i staten.

Vance var tidligere svært kritisk til Trump. Han har beskrevet Trump som «forkastelig» og sagt at politikkens hans «lå et sted mellom det umoralske og det absurde». Denne kritikken har han senere snudd på, og han omtaler nå Trump som den beste presidenten i hans livstid.

Presidenten taper

I mellomvalget er store deler av Kongressen på valg. Alle de 435 setene i Representantenes hus skal stemmes over, mens 35 av 100 seter i Senatet er på valg. Hvis flertallet til Biden skrumper inn eller republikanerne vinner flertallet, vil det bli langt vanskeligere for Biden å få gjennom politikken i Kongressen. Det er vanlig at det partiet som har presidenten, taper terreng i begge kammer under mellomvalget.

Sist det ikke skjedde, var i 2002 da George Bush var president.

Det amerikanske mellomvalget har ikke en norsk ekvivalent, men det politiske systemet har flere likheter. Amerikansk politikk har i likhet med Norge en regjering. I USA er den ledet av presidenten, og de er avhengig av nasjonalforsamlingen for å få gjennom politikken deres. Forskjellen er at Kongressen, Stortinget til amerikanerne, er delt i to kammer, Senatet og Representantenes hus.

I Senatet har hver stat to mandater, mens folkerike stater har flere seter enn små stater i Representantenes hus. Senatorer blir også valgt for seks år om gangen, ikke to som i Representantenes hus.

Ifølge flere amerikanske medier er det ventet at Biden beholder Senatet, men at Republikanerne får overtall i Representantenes hus.