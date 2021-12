Sverige vil kreve koronapass ved innreise fra Norden

Sverige vil fra 21. desember kreve koronapass for folk som reiser fra Norden til Sverige. – Ikke flytt festen hit, er statsministerens beskjed til nordmenn.

Statsminister Magdalena Andersson ber nordmenn om å unngå å flytte festen over grensen.

NTB

16. des. 2021 09:10 Sist oppdatert nå nettopp

Nordmenn er velkommen til Sverige, men må da følge de samme restriksjonene som gjelder i Norge i julen, mener Sveriges statsminister Magdalena Andersson (S).

– Vi ser en økende smittespredning i Europa, også i våre naboland. I Sverige har vi nå krav om koronapass ved innreise fra alle land unntatt Norden. I dag vil regjeringen vedta at det blir et slikt krav også for de nordiske landene, sier hun torsdag.

I Norge gjelder anbefalinger om ikke å være mer enn ti personer på feiringen i jul og nyttår, i tillegg til skjenkestopp på utesteder.

Sverige har tidligere stengt grensene for å redusere koronaspredning fra andre land. Her fra Øresundforbindelsen i desember 2020.

Andersson sier hun forventer at nordmenn som reiser over grensen, følger disse tipsene også i Sverige.

– Jeg har en forventning om at nordmenn, som er hjertelig velkommen til Sverige, følger anbefalingene, sier hun.

Norge har en mye høyere smittespredning enn Sverige, påpeker hun og dermed høyere helsebelastning.

– Ikke flytt festen over grensen, legger hun til.