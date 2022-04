Kampen om Mariupol spås å være over om kort tid

Ukrainske soldater har kjempet i seks uker for å forsvare Mariupol. Eksperter tror nå at byen faller i løpet av påsken.

Et ferskt satellittbilde viser noe av de enorme ødeleggelsene vest i Mariupol.

13. apr. 2022 19:23 Sist oppdatert nå nettopp

Mariupol, den ukrainske byen ved Azovhavet, er blitt symbolet på krigens brutalitet.

Rundt 160.000 sivile har i ukevis vært fanget inne i byen uten tilgang til vann, mat og medisiner. Like lenge har omverdenen trodd at en ukrainsk kollaps var dager unna.

Nå ser det ut til at den russiske okkupasjonen er i ferd med å lykkes.

Onsdag hevdet det russiske forsvarsdepartementet at over 1000 ukrainske marinesoldater har overgitt seg i Mariupol. Meldingen er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

– Det er ekstremt imponerende at ukrainske styrker har greid å forsvare Mariupol i alle disse ukene. Russland har snakket om Mariupols fall siden starten av mars. Men nå ser det ut til å skje. Jeg tror byen faller i løpet av påsken, sier Pavel Baev, Russland-ekspert ved Prio, institutt for fredsforskning.

– Den russiske kampmoralen styrkes neppe av at de klarte å ta byen etter seks ukers beleiring, sier Pavel Baev ved Prio, institutt for fredsforskning.

– Symbolet på Ukrainas motstand

En del av det ukrainske forsvaret har forskanset seg i det enorme stålverket Azovstal. Mandag la brigaden ut en desperat melding på sin egen Facebook-side. Det ble meldt om store tap og at de hadde gått tom for ammunisjon.

Mariupols viseordfører, Serhij Orlov, har senere hevdet at meldingen var forfalsket.

– Mariupol er blitt selve symbolet på Ukrainas motstand. At Mariupol ikke har falt før, skyldes delvis et sterkt ukrainsk forsvar og problemer på russisk side. Det er komplekst å ta over en by. Russland har undervurdert både urban krigføring og ukrainsk heltemot, sier Baev.

Beleiret siden krigens start

Russerne beleiret Mariupol like etter at krigen brøt ut 24. februar. Humanitære hjelpeorganisasjoner er senere blitt nektet adgang til byen. For en halvannen uke siden måtte et Røde Kors-team snu da de var på vei for å evakuere barn, kvinner og menn. Årsaken var at Russland gikk tilbake på løfter om våpenhvile.

Over 100.000 sivile er fanget inne i den beleirede havnebyen Mariupol. Om kort tid spås byen å være under russisk kontroll.

Russiske styrker angrep 9. mars et sykehus i Mariupol. Dette var en krigsforbrytelse, ifølge Osse (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa).

Forsker Baev er ikke i tvil om hva russiske militære vil prioritere når de til slutt tar Mariupol:

– Første prioritet er å skjule krigsforbrytelser inne i Mariupol. Jeg tror det er usannsynlig at Russland vil tillate nødhjelp, fordi de ikke vil at noen skal se hva de har gjort med menneskene i byen. Husk at sivile har levd under russisk okkupasjon i flere uker allerede. Og vi aner ikke hva som har skjedd med dem, sier han.

Over 700 mennesker er funnet drept i Butsja og andre forsteder til Kyiv. Det meldte det ukrainske innenriksdepartementet onsdag. Natt til onsdag kalte USAs president, Joe Biden, den russiske invasjonen for et folkemord.

– Biden har det med å ligge et skritt foran i beskrivelsen av krigens grusomheter. Etter hvert som vi får se mer av russiske krigsforbrytelser, vil det nok være flere som er enige med Biden, meg selv inkludert, sier Baev.

Karen-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole.

Byen er lagt i grus

Det er vanskelig å fastslå en dato for når Mariupol faller. Men den nærmer seg, ifølge Karen-Anna Eggen. Hun er forsker ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole.

– Mariupol har holdt ut mye lengre enn noen har trodd. Tross at russiske styrker har jevnet byen mer eller mindre med jorden, og tross at det har pågått beleiring i mange uker, sier Eggen og fortsetter:

– Etter hvert som russiske styrker frigjøres fra nord i Ukraina, og Russland klargjør ny offensiv i Donbas, vil nok også presset på Mariupol intensiveres.

Hun påpeker at Mariupol er strategisk viktig for å sikre landkorridoren mellom Krim-halvøya og Donbas i øst.

Russerne har brukt det de har av utstyr for å gruslegge byen. Og spise seg sakte, men sikkert innover, gate for gate, ifølge Eggen.

– Så det er nok dessverre bare et tidsspørsmål før de kan erklære byen for beseiret. Det er nok også et press for en fortgang siden det vil kunne frigjøre russiske styrker som så kan bidra ved andre russiske fronter, sier Eggen.

Det viktigste om: Krigen i Ukraina

I vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppsummeringer av det viktigste som skjer når det er store internasjonale nyhetshendelser. Temaet vil endres avhengig av hvilke store hendelser som pågår. Tema akkurat nå: Krigen i Ukraina. Meld deg på her