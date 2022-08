Hun har 1,6 millioner kroner i studielån. Her er årsakene til at Bidens tiltak skaper rabalder.

Adwoa Asante mener kutt i studielån på 100.000 kroner er «bedre enn ingenting». Ikke regn med at andre skal dekke gjelden din, synes andre.

Advokat Adwoa Asante gikk ut av jusstudiet ved Emory-universitetet i Georgia i 2015. Studiegjelden har begrenset hennes muligheter til å velge yrke fritt, ettersom hun må ha høy nok lønn til å betjene lånet.

Adwoa Asante fra Dallas lånte til sammen 1,4 millioner kroner av staten før hun i 2015 var ferdig jurist. Hun har betalt tilbake 150.000 kroner. Gjelden er likevel steget til 1,6 millioner kroner.

Nå kan hun få slettet 100.000 kroner av lånet, etter at president Joe Biden onsdag kunngjorde en ordning for sletting av studiegjeld. Til nyhetsbyrået AP sier Asante at det er «bedre enn ingenting». Hun mener likevel sletting av all studiegjeld ville gjort mer for å tette velstandsgapet mellom svarte og hvite amerikanere.