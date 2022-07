Mario Draghi går av som Italias statsminister

Italias statsminister Mario Draghi har fått aksept for en ny avskjedssøknad, noe som kan utløse nyvalg og mer ustabile tider for både Italia og Europa.

Italias avtroppende statsminister Mario Draghi fotografert på vei inn i presidentpalasset i Roma torsdag.

21. juli 2022 10:07 Sist oppdatert i dag 11:23

President Sergio Mattarella sier torsdag at han tar avskjedssøknaden til etterretning, og at han har bedt Draghis regjering bli sittende som et forretningsministerium inntil videre.

Tidligere torsdag kunngjorde Draghi i nasjonalforsamlingen at han igjen ville ta turen til presidenten bare en uke etter at han leverte forrige avskjedssøknad.

Forrige gang fikk han nei. Denne gangen har presidenten i praksis akseptert søknaden.

Onsdag åpnet Draghi for å bli sittende etter å ha fått svært mange støtteerklæringer landet rundt. Meningsmålinger viser også at de fleste italienere ønsket at Draghi skulle bli sittende fram til ordinært valg på ny nasjonalforsamling i mai neste år.

Men i en avstemning i senatet samme kveld unnlot tre av regjeringspartiene å stemme for å gi regjeringen hans ny tillit.

Italias statsminister Mario Draghi under talen i nasjonalforsamlingen torsdag.

Høyrefløyen nektet å stemme

Draghi har ledet en bred sekspartiregjering siden februar i fjor, men er selv partiløs. Samarbeidet mellom partiene har etter hvert blitt vanskeligere, ikke minst på grunn av krigen i Ukraina og prisstigningen som har rammet Italia hardt.

De tre partiene som ikke ønsket å gi Draghi ny tillit, var ytre høyrepartiet Lega, høyrepartiet Forza Italia og den populistiske Femstjernersbevegelsen.

Den omstridte politikeren Silvio Berlusconi leder Forza Italia, som nå er en revidert versjon av partiet med samme navn som eksisterte frem til 2009. Han var statsminister i flere perioder fra 1994 til 2011.

74-åringen fikk imidlertid støtte fra partier som regnes som sosialdemokratiske og mer sentrumsorienterte, men selv om disse sikret Draghi et flertall, var det ikke nok til at han ville bli sittende.

Analytikere mener at Mattarella nå vil oppløse nasjonalforsamlingen og be om nyvalg i september eller oktober.

Ukraina-politikken splitter

Draghi har tidligere vært sjef for Den europeiske sentralbanken. Han blir ansett som en viktig pådriver for europeisk støtte til Ukraina, og har blant annet hatt et tett samarbeid med Frankrikes president Emmanuel Macron. I juni besøkte de to Ukrainas hovedstad Kyiv sammen med Tysklands statsminister Olaf Scholz.

Frankrikes europaminister, Laurence Boone, kaller Draghi for en eksepsjonell statsmann og en pilar for Europa.

– Italia kommer til å gå inn i en tid som kanskje blir mindre stabil enn før, sier hun til France Inter torsdag morgen.

Italias utenriksminister Luigi Di Maio er skuffet over utfallet. – Vi har gamblet med Italias framtid, sier han.

Italias utenriksminister Luigi Di Maio, som nylig brøt ut av Femstjernersbevegelsen for å danne sitt eget parti, er blant dem som er dypt skuffet over at tre av regjeringspartier ikke ville gi Draghi ny tillit.

– Vi har gamblet med Italias framtid. Resultatet av denne tragiske avstemningen vil gå inn i historien. Fra i morgen vil ingenting være som det var, sa han onsdag kveld.