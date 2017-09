Myndighetene i Puerto Rico mangler kontakt med halvparten av landet

Det amerikanske territoriet er blitt rammet svært hardt av orkanen, og minst 13 personer er omkommet under uværet som sveipte over øysamfunnet for to dager siden.

Fredag satte myndighetene i gang en storstilt evakuering i kjølvannet av orkanen. Om lag 70.000 mennesker ble bedt om å evakuere, fordi en demning var i ferd med å gi etter for enorme vannmengder.

– Evakuer nå! Livene deres er i fare! tvitret den amerikanske meteorologiske tjenesten National Weather Services (NWS) kontor i San Juan fredag.

Vannet strømmer nedover

Det er demningen Guajataca nordvest på Puerto Rico som står i fare for å bryte sammen, og folk i to landsbyer er blitt evakuert i busser, opplyser NWS. De understreker at dette er en svært alvorlig situasjon.

NWS utstedte varselet om at demningen, som ligger i den nordlige enden av innsjøen Guajataca, var i ferd med å bryte sammen klokken 14.10 fredag lokal tid. Da hadde allerede store vannmengder begynt å strømme nedover.

Den 316 meter lange demningen holder tilbake en menneskeskapt innsjø på rundt fem kvadratkilometer.

Carlos Giusti / AP/ NTB scanpix

Uten kontakt

Dessverre er det mange som ikke vil motta evakueringsvarslingene. Myndighetene nemlig har mistet kommunikasjonslinjene inn til 40 av de 78 kommunene i landet.

1.360 av øysamfunnets 1.600 mobilmaster har rast sammen, og 85 prosent av alle telefon- og internettkablene er døde, ifølge myndighetene.

Flere veier er i tillegg blokkert, og myndighetene advarer om at situasjonen kan være verre enn de vet om.

– Vi har ikke sett utstrekningen av skadene, sier guvernør Ricardo Rosello.

Flere steder har flom og uvær også slått ut strømforsyningen.