Ektepar skal ha vært fosterforeldre til begge mistenkte etter London-terroren

Britisk politi har arrestert en 18-åring og en 21-åring etter terrorangrepene på T-banestasjonen Parsons Green i London fredag morgen.

Etterforskere fortsetter avhørene av de to arresterte mennene mandag. Politiet sier de har gjort «god fremgang» i etterforskningen, skriver The Guardian.

Etter angrepet ble trusselnivået hevet til «kritisk» av britiske myndigheter, noe som betyr at de ventet et nytt angrep snarlig, men ble søndag senket til «alvorlig».

Ingen døde

Ingen mistet livet, men 30 mennesker ble skadet da en hjemmelaget bombe ble detonert i en av vognene. Bomben detonerte ikke som den skulle, noe som førte til et betydelig lavere skadeomfang enn det kunne blitt, ifølge politiet.

Skadene er først og fremst mindre alvorlige brannskader, samt andre skader som kom som en konsekvens av panikken som brøt ut i etterkant, skriver The Guardian. Alle utenom én er blitt skrevet ut fra sykehus.

Begge mistenkte linket til samme fosterforeldre

London-avisen Evening Standard skriver at den arresterte 18-åringen kom til Storbritannia som flyktning fra Irak da han var 15 år. Begge foreldrene døde i Irak.

Ifølge britiske medier ble han plassert i et fosterhjem. Ekteparet som drev fosterhjemmet, skal i løpet av sin karrière hatt rundt 300 fosterbarn, blant dem 8 flyktninger. I 2010 mottok paret en såkalt MBE av Dronning Elizabeth, den laveste graden i Den britisk imperieordenen, for sin innsats for barn.

Også den mistenkte 21-åringen skal ha hatt et opphold hos ekteparet, ifølge Sky News.

Avisen beskriver den 71 år gamle kvinnen og den 88 år gamle mannen som høyt respekterte fosterforeldre gjennom nesten 40 år.

Naboer av 21-åringen i Stanwell i Surrey beskriver ham som høflig. Han var ofte oppe om natten og hadde på seg uniform på jobb, muligens som sikkerhetsvakt.

Bombefabrikk i fosterhjemmet

Adressen til ekteparet i Sunbury-on-Thames var én av tre adresser som ble gjennomsøkt av bevæpnet politi søndag. Den andre var den nåværende adressen til 21-åringen i Stanwell. Den tredje adressen var i bydelen Hounslow, hvor 21-åringen ble pågrepet.

Ekteparet skal nå oppholde seg hos venner og har ikke vært tilgjengelig for kommentar til britiske medier.

The Guardian skriver at politiet mistenker at ekteparets fosterhjem ble brukt som bombefabrikk.

Scotland Yard har ikke villet kommentere nasjonaliteten til den arresterte 18-åringen. London-politiet har heller ikke villet kommentere noe rundt identiteten til 18-åringen.

Fortsetter som vanlig

Samtidig fortsetter livene til de som ble rammet av terroren.

– Jeg vil ikke være redd resten av livet, så jeg bare fortsetter som vanlig. Hvis jeg stopper, vinner terroristene. Jeg vil ikke slutte å ta T-banen på grunn av en eller annen idiot, sier Sylvain Pennec (36), som var om bord i vognen hvor bomben gikk av, til Evening Standard.

Et annet vitne, Emma Stevie (27), forteller til samme avis at hun kommer til å gjøre som briter gjør: Forholde seg rolig og fortsette videre som normalt.

– Jeg var glad for at idioten som laget bomben var så inkompetent at den ikke virket. De klarte ikke engang å sprenge en bøtte, sier hun.