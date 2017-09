Familien hans opplyser om dødsfallet til det svenske nyhetsbyrået TT. Alfredson døde på Danderyds sjukhus søndag. Han var 86 år gammel.

Alfredson var i Norge særlig kjent for sitt samarbeid med Tage Danielsson, og de to gikk sammen under artistnavnet Hasseåtage. Sammen laget de revyer, filmer og en rekke klassiske sketsjer. Danielsson døde i 1985.