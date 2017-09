Orkanen Jose oppgradert til kategori 4

Kategori 4 er den nest kraftigste kategorien på en skala som går til 5.

Irma var lenge en kategori 5-orkan før den ble nedgradert til kategori 4 fredag. Den kan imidlertid raskt styrke seg igjen over åpent hav i retning Florida.

Jose ligger fortsatt nesten 800 kilometer sørøst for De små Antiller. Den beveger seg nordvestover med en fart på 26 kilometer i timen.

Beregningene foreløpig går på at den vil passere flere hundre kilometer nordøst for de nordøstligste øyene, som Antigua og Saint Martin, men selv da vil den føre til kraftig regnvær over øyer som allerede ligger i ruiner etter Irma.

Samtidig er en tredje orkan, Katia, som er i ferd med å bygge seg opp i Det karibiske hav, oppgradert til kategori 2. Den ventes å treffe Veracruz på kysten av Mexico i løpet av få dager.