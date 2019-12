Flere svenske medier melder at to menn fra Tadsjikistan, begge 32 år gamle, er pågrepet i Syria. De mistenkes for ha rekruttert Rakhmat Akilov til IS før han innledet terrorangrepet i det svenske hovedstaden.

Akilov brukte en lastebil som våpen da han fredag 7. april 2017 meide ned flere personer i shoppingstrøket i Stockholm sentrum. Fem mennesker ble drept og flere ble skadet før lastebilen kræsjet inn i et kjøpesenter.

Akilov ble pågrepet senere samme dag. I juni i fjor ble han dømt til fengsel på livstid.

Pågrepet av kurdiske styrker

Nå skal altså to personer til ha blitt pågrepet i Syria. De to sitter ifølge etc.se i tyrkisk fangenskap.

Den ene av de to mennene skal ha vært en av de siste som rømte da IS måtte gi tapt. Han ble imidlertid pågrepet av kurdiske styrker og plassert i arrest i byen Afrin i Aleppo.

I fjor vår ble Afrin erobret av tyrkiske styrker.

– Han var pådriver

Den andre mannen skal også sitte i fangenskap i Syria, angivelig i byen Deir ez-Zor, nordøst for hovedstaden Damaskus. Det er denne mannen som Akilov har påstått var pådriveren for terrorangrepet i Stockholm.

Den svenske terroreksperten Hans Brun mener at det er for tidlig å slå fast med sikkerhet at det faktisk forholder seg slik som de nye opplysningene tilsier.

– Akilov hadde kontakt med flere personer via ulike krypterte apper. Mange gikk under alias og nå må man først bringe på det rene hvem disse to mennene faktisk er og så bevise om og hvordan de var i kontakt med Akilov, sier han til Expressen.