Søndag ettermiddag vedtok den irakiske nasjonalforsamlingen å be regjeringen kaste ut de amerikanske styrkene fra landet.

Irak er neppe praktisk i stand til å jage 5000 amerikanske soldatene ut. Men forskere tror likevel at vedtaket kan få stor betydning. Vedtaket kom to døgn etter at en høytstående iransk general ble drept i et amerikansk droneangrep i Bagdad i Iran.

– Det er ikke sikkert resolusjonen fra nasjonalforsamlingen må tas hensyn til. Det er bare en anbefaling til sentralregjeringen, men den har stor symbolkraft, sier NTNU-professor Jo Jakobsen.

– Det er et signal om at amerikanerne er uønsket av viktige krefter hos en nær alliert.

Wana News Agency / X07016

– Men har irakiske myndigheter noen evne til å kaste 5000 amerikanske soldater ut?

– Nei, men det er ikke lett for USA å bli værende i landet hvis de er uønsket. Demonstrantenes angrep på amerikanernes ambassade i Bagdad nyttårsaften skjedde fordi irakiske myndigheter lot det skje. Slike episoder kan gjøre det veldig mye verre å bli værende i Irak.

– Men politisk er det ikke lettere å dra?

– Nei, det har vært sett på som svært viktig å bli, også i forhold til det som skjer i Syria. Og skulle USA forlate Irak, vil mange frykte at man med dét åpner opp landet for Iran og de sjiamuslimske militsene, sier professor Jakobsen.

Iran besluttet søndag å skrote en større del av atomavtalen fra 2016.

Forsvarets høgskole

Ett års oppsigelse

Dersom Irak endelig vedtar å kaste amerikanerne ut av landet, vil det likevel ta en viss tid å få vedtaket iverksatt. Avtaler av den typen USA har med irakerne, har normalt en oppsigelsestid på et år, påpeker forsker Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskole.

– Men må amerikanerne egentlig rette seg etter hva irakerne sier?

– Ja, hvis de ikke lenger har en avtale på plass, blir de å regne som en okkupasjonsstyrke. Det tror jeg ikke vil skje. Men det kan godt hende amerikanerne blir der så lenge som mulig, og prøver å søker om forlengelse når avtaletiden går mot slutten, sier Slensvik.

– Men det er militært viktig for USA å beholde sine tropper i Irak?

– Ja, det blir vanskelig for amerikanerne å operere i deler av Syria hvis de ikke får være i Irak. Tilstedeværelsen i Irak kan også være viktig for å forebygge Irans innflytelse. Men på den annen side gikk president Donald Trump til valg på å trekke tropper ut av Midtøsten, sier Slensvik.