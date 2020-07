Trump-alliert og munnbindmotstander smittet av koronavirus

Republikaneren Louie Gohmert fra Texas som har blitt kritisert for å ikke bruke munnbind når han er i Kongressen, har testet positivt for koronasmitte.

Louie Gohmert under en høring i justisdepartementet i Washington. Matt McClain /The Washington Post / NTB Scanpix

NTB

7 minutter siden

I en video på Twitter sier den republikanske kongressrepresentanten Gohmert at han «visstnok har Wuhan-viruset», skriver New York Daily News.

Gohmert sier han ikke har symptomer, og at han forventer å bli immun etter å ha isolert seg i ti dager.

Skylder på munnbind

Den konservative republikaneren fra Texas har vært en uttrykt motstander av munnbind, men har brukt munnbind sporadisk de siste ukene.

Han hevder at bruk av munnbind kan ha ført til at han ble smittet fordi den er ubehagelig å bruke.

– Jeg flytter rundt på den for å gjøre den komfortabel, og jeg undres om det har ført til smitte i munnbindet, sier 66-åringen.

Frykter smitte

Minst 13 folkevalgte i Representantenes hus og i Senatet, sju republikanere og seks demokrater, har testet positivt siden pandemien ble erklært tidligere i år, skriver Reuters.

Flere frykter også for at smitten nå skal spre seg blant de folkevalgte i Kongressen. Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sier bruk av munnbind nå blir påbudt i salen etter at Gohmert har testet positivt, melder nyhetsbyrået AP.

– Det er et tegn på respekt for vår helse, sikkerhet og andres velferd, sa Pelosi.

Texas-tur avlyst

Kunngjøringen Gohmert fra kom dagen etter at justisminister William Barr forklarte seg for justiskomiteen i Representantenes hus. Gohmert ble sett i samtale med Barr, og ingen av dem brukte munnbind.

Den positive koronatesten, som ble utført ved Det hvite hus, gjør at en planlagt reise til hjemstaten Texas sammen med president Donald Trump blir avlyst.