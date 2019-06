Det er også meldt om sykdomstilfeller på villsvin i Belgia, Tsjekkia og Russland. Norske myndigheter er på tå hev, og følger situasjonen nøye:

– Dette er et krevende utbrudd som det ikke finnes noen vaksiner mot. Hver time lander det fly på norske flyplasser med mange potensielle blindpassasjerer i form av smittestoffer, sier direktør i avdelingen for planter og dyr i Mattilsynet, Karen Johanne Baalsrud.

RITZAU SCANPIX

Kan overleve år i fryseren

Det er den svensk-norske villsvinbestanden som ifølge Baalsrud utgjør vår mest nærliggende trussel:

– Når vi vet at viruset kan overleve 1000 døgn i frosset tilstand, og gitt den høye dødeligheten på svin, er dette en svært alvorlig situasjon, sier Baalsrud, som understreker at svinepesten ikke rammer mennesker.

I et forsøk på å stanse pesten er danske myndigheter nå i ferd med å bygge et fysisk gjerde på grensen mot Tyskland for å stanse villsvin som kan være reservoar for pesten.

– Får et land først et utbrudd får dette store økonomiske konsekvenser fordi all eksport av svineprodukter kan bli stanset med øyeblikkelig virkning, sier Baalsrud.

«Grise-Ebola»

Den afrikanske svinepesten, også kjent som «grise-Ebola», truer millioner av griser i Asia. Det svært smittsomme viruset startet i Kina i august, og vil få store konsekvenser for økonomi og næringslivet i en rekke land.

– På ti måneder har rundt 22 prosent av landets grisebesetning i Kina mistet livet på grunn av sykdommen, opplyser Christine McCrackn, dyreproteinekspert hos Rabobank til nettavisen Vox. Kina har omtrent 440 millioner griser, noe som utgjør mer enn halvparten av jordens totale antall. Beregninger tilsier at landet må slakte opp til 200 millioner hvis ingen får kontroll over viruset, sier McCrackn.

Innført blodprøver på grensen

Grisebønder i Vietnam, Kambodsja og Thailand har opplevd utbrudd av svinepesten. Også Mongolia, Nord-Korea og Hongkong har tilfeller av utbrudd, mens Sør-Korea har innført blodprøve på grensen av alle griser som importeres til landet.

FNs mat- og jordbruksorganisasjon (UNFAO) samt regionale eksperter frykter at Myanmar, Filippinene og Laos vil være de neste som rammes.

Kin Cheung / TT NYHETSBYRÅN

Mange av landene mangler ressurser til å identifisere og kontrollere sykdommen.

– Dette er det største dyresykdomsutbruddet vi noen gang har hatt på planeten, sier Dirk Pfeiffer ved City University i Hongkong, ekspert på afrikansk svinepest.

– Det får munn- og klovsyke og kugalskap til å blekne med tanke på skadeomfang. Og vi har ingen måte å stoppe svinepesten fra å spre seg, sier Pfeiffer til The Guardian.

Fakta: Svinepest Sykdommen, som ble oppdaget for et århundre siden i Kenya, er spesielt dødelig for griser fordi den sprer seg lett og det er ingen behandling eller vaksine. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til mennesker. Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte. I Norge er det forbudt å fôre svin med kjøtt. Tidligere har det vært utbrudd av sykdommen i mange land, blant annet i Afrika, Sør-Amerika og Europa (Portugal, Spania, Frankrike, Malta, Belgia og Nederland). X

Kin Cheung / TT NYHETSBYRÅN

Påvirker prisene i hele verden

Nyheten om smittedøden i Asia har sendt den globale svinekjøttprisen opp med nesten 40 prosent. Markedsanalytikere tror flere land nå vil handle svinekjøtt fra Europa og Amerika, noe som vil presse opp den globale kjøttprisen ytterligere.

En av verdens største restaurantkjeder, McDonald's, som selger mye bacon, sier de allerede har fått føle på smittedøden.

– Det begrenser svinekjøttets bevegelser og skyver prisene opp her i USA, har McDonalds administrerende direktør Steve Easterbrook nylig uttalt i et intervju med CNBC.

Også Vietnam hardt rammet

I Nord-Vietnam, ikke langt fra grensen til Kina, ble det første svinepest-tilfellet oppdaget i januar i år. I forrige uke bekreftet landbruksminister Nguyen Xuan Cuong at viruset nå har spredt seg til 48 av landets 63 provinser. Vietnam har måttet slakte 2 millioner griser, eller 6 prosent av landets grisebestand.

Dette vil få store konsekvenser for landets økonomi. 50 prosent av hele arbeidsstyrken tilhører landbrukssektoren, og svinekjøtt utgjør en betydelig del.

Svinepest spres ved direkte kontakt med en smittet gris, men kan også overføres til dyr som spiser virusbelastet svinekjøtt eller fôr. Det kan igjen komme fra menneskers klær eller utstyr.

Mennesker kan i dag ikke bli smittet av svinepest.