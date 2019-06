Forslag som skulle forhindre «no deal» strandet i Parlamentet

Labour sto i spissen for forslaget i Parlamentet, som ble fremmet av frykt for at en fremtidig konservativ partileder og statsminister skulle gå inn for «no deal» – en strategi opposisjonen mener vil ramme britisk økonomi som en slegge.

Forslaget falt imidlertid med 298 mot 309 stemmer.

– Dette er et skuffende, knapt nederlag. Men det er bare begynnelsen, ikke slutten på vår innsats for å hindre «no deal», sier Labours brexit-talsmann Keir Starmer.

Forslaget ble støttet av det skotske nasjonalistpartiet SNP, Liberaldemokratene og De grønne, men det var også nødvendig med støtte fra en del konservative representanter for at det skulle bli flertall. Enkelte toryer stemte for, men ikke mange nok.

Det pågår en lederstrid hos Det konservative partiet i Storbritannia etter at statsminister Theresa May nylig gikk av. Det gjorde hun etter at Parlamentet tre ganger hadde forkastet skilsmisseavtalen som hennes regjering har forhandlet fram med EU.

Enkelte av de ti som kjemper om ledervervet og statsministerposten, blant dem favoritten Boris Johnson, har sagt at de vil ta landet ut av EU 31. oktober, uavhengig om det foreligger en skilsmisseavtale eller ikke.

Mange økonomer har påpekt at en brexit uten avtale vil føre til økonomiske forstyrrelser og sende Storbritannia ut i en resesjon. Men Johnson og andre brexit-forkjempere har sagt at Det konservative partiet vil bli ødelagt av sinte velgere hvis brexit blir utsatt igjen.