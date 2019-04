Sudans sikkerhetssjef går av

Gosh har ledet landets fryktede etterretnings- og sikkerhetstjeneste. Lørdag opplyste juntaen også at lederen for det militære overgangsrådet, Abdel Fattah al-Burhan, har akseptert å gå av.

Seks demonstranter er skutt og drept i Sudans hovedstad Khartoum i løpet av de siste to dagene, etter statskuppet torsdag. Personene ble skutt da de deltok i en demonstrasjon, opplyste politiet fredag. I tillegg er 20 personer skadet.

Det har de siste fire månedene vært store demonstrasjoner i landet, blant annet som følge av at prisene på drivstoff og brød ble satt opp.

Demonstrantene krevde at president Omar al-Bashir gikk av. Torsdag fikk de gjennomslag da hæren avsatte ham. Hærens maktovertagelse har imidlertid ikke stilnet kritikken. Protestlederne mener de som avsatte president Bashir, er de samme lederne de vil ha vekk.

Juntaleder gikk

Leder for militærjuntaen i Sudan, tidligere forsvarsminister Awad Ibnouf, gikk av som midlertidig leder, dagen etter at hæren avsatte president Omar al-Bashir.

General Abdel-Fattah Burhan tok over som leder.

– Jeg, lederen for militærjuntaen, kunngjør at jeg fratrer posten, sa Ibnouf under en TV-sendt tale.

Han la til at han tok avgjørelsen for å bevare samholdet i de militære styrkene.

Store demonstrasjoner

Titusener har demonstrert mot militærets maktovertagelse og krevd en sivil regjering.

Militærjuntaen i Sudan har bedt arabiske og afrikanske diplomater om økonomisk bistand. Leder for juntaen, Omar Zain al-Abdin, talte til diplomatene i et TV-sendt møte.

– Vi ønsker deres donasjoner siden vi har noen økonomiske problemer, sa Omar Zain al-Abdin, og viste blant annet til mangel på drivstoff og mel.