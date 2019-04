AP: – Usikkert om brannvesenet vil klare å redde Notre-Dame-katedralen

Artikkelen blir oppdatert.

Brannen ble meldt omkring 18.50. Det er uklart hva som kan være brannårsaken, men det pågår vedlikeholdsarbeider i katedralen. Det var stillaser rundt der brannen startet. Brannen skal ha startet på loftet i katedralen, skriver BFMTV på sine nettsider.

I løpet av kort tid sto flammene oppover taket på kirkebygget.

Nyhetsbyrået Associated Press melder rett før kl. 22 at det franske innenriksdepartementet har varslet at brannvesenet kanskje ikke vil klare å redde katedralen.

Reuters melder at brannmannskapet nå retter all innsats mot å berge kunstverk bakerst i katedralen.

På CNN-videoen under vises øyeblikket da spiret falt.

Here’s the moment the spire of the Notre Dame cathedral collapsed.



A massive fire is burning the iconic Catholic landmark in Paris.



Follow here for continuing live updates: https://t.co/EOjpBXDoDQ pic.twitter.com/6WLry0AEHR — CNN (@CNN) April 15, 2019

Thibault Camus / AP / NTB scanpix

Det er opprettet en sikkerhetssone rundt katedralen. Folk ble evakuert fra bygningene rundt.

Spiret har falt ned i kirkebygget og trolig forårsaket stor skade. Det er et regn av gnistrer fra katedralen som også er farlig for folk som kommer nær og som også kan påføre bygninger i området skader.

Politiet ber skuelystne holde seg fra området, fordi de hindrer brann- og redningsmannskaper å komme frem til brannen. Folk har strømmet til og mange gråter åpenlyst mens brannen bare vokser. Det er unike kulturskatter som blir flammenes rov.

BENOIT TESSIER / Reuters / NTB scanpix

Kulturhistorie opp i flammer

Notre-Dame de Paris, eller bare Notre-Dame, er en gotisk katedral på øya Île de la Cité i Seinen, midt i Paris. Byggingen av katedralen startet i 1163.

Det er kraftig røykutvikling som kan sees over store deler av Paris’ sentrum. Det står flammer opp igjennom taket i loftet mellom de to høye tårnene som er et landemerke i den franske hovedstaden.

Øyenvitner forteller at brannvesenet har problemer med å nå opp til der det brenner. Tårnene på katedralen er 69 meter høye.

Det er også kommet båter fra brannvesenet på Seinen som skal delta i slukningsarbeidet.

Fakta: Fakta om Notre-Dame * Notre-Dame er en gotisk katedral på øya Île de la Cité i Seinen i sentrum av Paris. * Katedralen ble påbegynt i 1163 og sto ferdigstilt rundt 1250. * Katedralen er et av gotikkens mest betydelige monumenter, og er blant Europas mest kjente og besøkte turistattraksjoner. * Notre-Dame er bygd med fem skip, tverrskip og kor med utvendige kapeller og gravmæler. Den har to 69 meter høye rett avkuttede tårn i vest, og spir over midtkrysset. * Det store rosevinduet vest i katedralen og tverrskipenes glassmalerier er fra 1200-tallet. * Vestfasaden av katedralen er rikt dekorert med skulpturer og tre portaler, der midtportalen fremstiller Dommedag. * Etter store ødeleggelser, særlig på 1700-tallet, ble kirken gjennomgripende restaurert mellom 1843–64. (Kilde: Store Norske Leksikon)

Publikum skal ha blitt evakuert

Det er alltid mange turister som besøker katedralen. Det er ukjent hvor mange som var inne i katedralen. I løpet av et år har Notre-Dame 13 millioner besøkende.

Folk som oppholdt seg inne i katedralen da brannen ble oppdaget, ble evakuert, skriver Le Figaro.

Så langt er det ikke meldt om at noen personer er kommet til skade.

Ifølge øyenvitner evakuerer også politiet folk fra bygningene rundt katedralen.

JULIE CARRIAT / Reuters / NTB scanpix

BENOIT TESSIER / Reuters / NTB scanpix

– Det forferdelig det som er i ferd med å skje ved katedralen Notre-Dame. Brannvesenet er på plass for å få kontroll over flammene, tvitret Paris’ ordfører Anne Hidalgo.

Hun understreket at slukningsinnsatsen skjer i samarbeidet med bispedømmerådet, og hun oppfordret skuelystne til å respektere sperringene som politiet har satt opp.

Videoer i sosiale medier viser den kraftige brannen:

Unikt kirkebygg

Notre-Dame er en av de store turistattraksjonen ei den franske hovedstaden og er et av de mest besøkte turistmålene i Europa.

Den er i første rekke hovedsetet for det romersk-katolske erkebispedømme Paris. Kirken ble bestilt i 1159 av biskop de Sully. Den første steinen ble lagt i 1163 og markerte begynnelsen på to århundrers slit for hærskarer av gotikkens arkitekter og middelalderens håndverkere.