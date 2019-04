Artikkelen blir oppdatert.

Det er uklart hva som kan være brannårsaken, men det skal ha pågått vedlikeholdsarbeider i katedralen. Det er kraftig røykutvikling som kan sees over store deler av Paris’ sentrum. Det står flammer opp igjennom taket i loftet mellom de to høye tårnene som er et landemerke i den franske hovedstaden.

Folk som oppholdt seg inne i katedralen da brannen ble oppdaget, ble evakuert, skriver Le Figaro.

Det var omkring 18.50 at brannen ble meldt. Omfanget av brannen er ikke kjent, men den skal ha startet på et loft, skriver BMF TV på sine nettsider.

Det skal være opprettet en sikkerhetssone rundt katedralen.

Notre-Dame er en av de store turistattraksjonen ei den franske hovedstaden og er et av de mest besøkte turistmålene i Europa.

Den er i første rekke hovedsetet for det romersk-katolske erkebispedømme Paris. Kirken ble bestilt i 1159 av biskop de Sully. Den første steinen ble lagt i 1163 og markerte begynnelsen på to århundrers slit for hærskarer av gotikkens arkitekter og middelalderens håndverkere.