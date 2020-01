Dommedagsklokka viser 100 sekunder på midnatt

Bulletin of the Atomic Scientist stilte torsdag igjen klokka, og den er nå 100 sekunder på midnatt. Dommedagsklokka har beveget seg nærmere midnatt i tre av de siste fire årene. I fjor var klokka to minutter på midnatt.

Da dommedagsklokka ble opprettet i 1947, var det trusselen for atomvåpen som dominerte. Siden 2007 er også klimaendringer tatt med i vurderingen.

– Menneskeheten står overfor to eksistensielle farer: atomvåpen og klimaendring. Disse truslene blir forsterket av cyberkrigføring, som undergraver samfunnets evne til å respondere, skriver Bulletin of the Atomic Scientist i en uttalelse.

Bare en gang tidligere så nær «midnatt»

Organisasjonen peker på at den internasjonale sikkerhetssituasjonen er alvorlig, ikke bare fordi truslene eksisterer, men fordi verdensledere har latt kontrollmekanismene i det internasjonale politiske systemet smuldre opp.

– Vi uttrykker nå hvor nærme verden er katastrofe i sekunder og ikke timer. Vi står overfor en akutt nødsituasjon, en absolutt uakseptabel tilstand som har fjernet et hver rom for feil eller ytterligere forsinkelser, sier president Rachel Bronson i Bulletin of the Atomic Scientists.

Bare en gang tidligere har klokka vært så nær midnatt som nå, og det var i 1953 da USA og Sovjetunionen testet hydrogenbomber.