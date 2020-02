Det er spesielt én ting studentene er på utkikk etter mens de tusler langs Hongkongs fylte gater: Den lille gule lappen. Har ikke restauranten plassert den på utsiden, går de bestemt videre mens de skroller nedover på appen Wolipay. Denne hjelper dem med å få oversikten over alle bedrifter som er blitt kategorisert etter farger. Også mediehus har fått tildelt en farge.

De siste ni månedene har voldsomme demonstrasjoner herjet Hongkong. Tilbake står en delt befolkning: De som støtter demonstrantene og de som støtter myndighetene.

Fargekoder avslører

Virksomheter som støtter demonstrantene har fått fargen gul. På motsatt side har de som støtter regjeringen, blitt markert blå. Mange demonstranter boikotter disse «blå» bedriftene, som stadig blir utsatt for hærverk.

Siden juni 2019 har en bølge av demonstrasjoner herjet i Hongkong. Demonstrantene har satt fem krav til regjeringen. Det begynte med et lovforslag om at de som har fått tilflukt i Hongkong, kan bli utlevert til Kina. Stadig setter regjeringen begrensninger på demokratiet og ytringsfriheten til befolkningen. Som følge av dette har situasjonen eskalert, hvor demonstranter reagerer aggressivt, og politiet med vold.

Til slutt får studentene øye på en ti meter lang kø, dette tenker de må være plassen for dem. Hverken er maten eller hygienen her særlig god, men de tar likevel sjansen. Da risikoen for å bli utstøtt av medstudenter er stor, unngås restauranter som er blå.

– Målet er å skape et samfunn hvor unge demonstranter, spesielt de tiltalte, har arbeid å komme tilbake til, sier hongkongeren Shum Kaman.

Ved årsskiftet var ca. 6500 mennesker arrestert siden demonstrasjonene startet. Noen var så unge som 12 år.

Som følge av urolighetene i Hongkong, er det flere som sliter økonomisk, har mistet skoleplassen, til og med blitt hjemløse da de er blitt kastet ut av familien sin, ifølge South China Morning Post.

– Når du vet at pengene dine vil hjelpe «gule» støttespillere, føles det som om pengene skaper verdi. En utviklet «gul» økonomi kan også fortelle regjeringen at demonstranter er klare for langvarig kamp, sier Shum.

Økonomisk tap

Ni måneder med uroligheter har gått utover mange virksomheter i Hongkong.

Antall turister og bedrifters omsetningstall stuper. Det ser ut til at økonomien går mot sin første årlige nedgang siden 2009, skriver Hongkong Free Press.

Restauranter, butikker, og andre bedrifter som er markert «blå», er blitt angrepet av svartkledde som bruker bensinbomber.

Starbucks er en av dem som er mest utsatt for ødeleggelser og er gjentatte ganger blitt stengt. Kafeen tilhører kjeden Maxims. Mange tror at dette henger sammen med at Maxim-grunnleggerens datter beskrev demonstranter som «opprørere».

Over 40 avdelingskontorer av minst fire store banker har måttet stenge. 10 prosent av byens 3000 minibanker er blitt ødelagt, ifølge South China Morning Post.

Tror ikke på fremtid for «gul økonomi»

– Vi befinner oss i en ustabil situasjon i Hongkong, og størrelsen på protestene er enorme, sier professor Aris Stouraitis. Han er direktør ved finansavdelingen ved Hongkong Baptist University.

Likevel tror han ikke at inndelingen i «gul» og «blå» økonomi vil ramme bedriftene særlig hardt.

– De som støtter demonstrantene er i mindretall. Derfor tror jeg ikke at den «gule økonomien» vil utgjøre en stor forskjell i det lange løp, mener Stouraitis.

Han mener at protestene det siste halvåret har ført til økonomisk nedgang og nedleggelse av flere butikker.

– Faren er at hvis protestene fortsetter for lenge, kan Hongkongs posisjon som turistdestinasjon og finanssenter svekkes, sier Stounaritis, som er mest bekymret for at folk kan miste jobbene sine.

– Dette vil spesielt gå ut over dem med lavest inntekt.

Tror kampen fortsetter

Hongkongeren Shum Kaman tror ikke at folket har gitt opp kampen. Det var igjen demonstrasjoner i Hongkong i forbindelse med kinesisk nyttår. Samtidig har det vært mindre uroligheter siden distriktsvalget i november, men den «gule økonomien» fortsetter.

– Vi fortsetter å boikotte de «blå» bedriftene. «Gule» støttespillere vil fortsette å finne andre måter å få regjeringen til å svare på de fem kravene som demonstrantene har stilt.