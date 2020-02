Kampen om å bli demokratenes presidentkandidat i 2020 har i praksis pågått i over et år allerede, men det er først nå at velgerne skal begynne å avsi sin dom.

Tradisjonen tro er det Iowa i Midtvesten som er først ut. De siste månedene har kandidatene besøkt hver eneste avkrok av den tynt befolkede jordbruksstaten i et forsøk på å overbevise demokratiske velgere om at de er best rustet til å ta tilbake Det hvite hus fra Donald Trump.