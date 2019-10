Nederland vil ikke lenger kalles Holland

Holland eller Nederland – spiller det egentlig noen rolle hva vi kaller landet? Ja, mener regjeringen i Nederland. Nå har de bestemt at landet skal slutte å kalle seg Holland, skriver The Guardian. For det er jo faktisk Nederland som er landets virkelige navn. Dessuten mener de det er bedre for landets omdømme at bare Nederland brukes.

Holland er et landskap i det nordvestlige Nederland, inndelt i provinsene Noord-Holland og Zuid-Holland. Amsterdam er blant byene som ligger her. Men Holland brukes også feilaktig som navn på hele Nederland, ifølge Store norske leksikon.

Lettere å uttale

Landets fotballag kalles ofte Holland, men heretter vil de bare kalles Nederland i alle offisielle settinger. Landets offisielle reiseguide heter Holland.com. Det ble opprinnelig valgt fordi det er lettere for utlendinger å uttale, skriver Jyllands-Posten. Men det er ikke særlig hensiktsmessig når landet prøver å lokke turister vekk fra Amsterdam og ut i mindre kjente destinasjoner i landet.

Mer enn narkotika og prostitusjon

At kun navnet Nederland nå skal brukes, er en del av et større omdømme-prosjekt i landet. Nederlandske myndigheter ønsker ikke lenger at landet skal bli forbundet med narkotikabruk og prostitusjon. «Red light district» i Amsterdam er for eksempel en kjent turistattraksjon. Myndighetene og turistorganisasjonene ønsker å profilere Nederland som åpen og inkluderende, men det er ikke klart akkurat hva de skal gjøre.

Navneskiftet skal promoteres når Melodi Grand Prix går av stabelen i 2020 i Rotterdam, Nederlands nest største by. Nederland vil også bli det offisielle navnet under sommer-OL i Tokyo samme år.