Lørdag publiserte Europol en nettside som viser frem Europas mest ettersøkte kvinner. Europol er EUs etterretningstjeneste, som fungerer som et samarbeidsorgan for medlemslandene.

21 personer fra like mange land er trukket frem på nettsiden «Crime has no gender», som er en utvidelse av en eksisterende side for Europas mest ettersøkte kriminelle. Den nye siden fremstår imidlertid langt mer påkostet enn originalen. Hver ettersøkt har fått hver sin fargerike illustrasjon, der de er ikledd kreative masker. Blar man nedover, får man se bildet av mennesket bak masken. Det viser seg at 18 av de kriminelle er kvinner, og tre er menn.

Skjermbilde / Europol

Formålet er ifølge Europol å trekke så mange folk som mulig til nettsidene, og å skape bevissthet rundt hvilken rolle kjønn spiller i kriminalitet.

«Er kvinner like mye i stand til å begå alvorlig kriminalitet som menn? De kvinnelige rømlingene som er trukket frem på listen over Europas mest ettersøkte kvinner, viser at de er det», skriver Europol i en pressemelding.

Skjermbilde / Europol

– Kriminalitet kan åpenbart begås av hvem som helst

Kvinnene er ettersøkt for lovbrudd som drap, narkotikasmugling og bedrageri. Europol ber publikum om å tipse dem om noen vet noe om dem. Ifølge dem har antallet kriminelle kvinner økt de siste tiårene, riktignok i et lavere tempo enn hos menn.

«En av de mulige forklaringene på dette er at teknologiske fremskritt og sosiale normer har fått kvinnene ut av hjemmet, noe som har økt deres deltagelse i kriminelle miljøer», skriver Europol videre.

Men kriminolog Marian Duggan ved universitetet i Kent er ikke særlig imponert over Europols kampanje. Hun sier til BBC at Europol har rett i sin antagelse om at folk tenker på kriminelle som menn, men at dette er fordi de fleste kriminelle er nettopp det: menn.

– Kriminalitet kan åpenbart begås av hvem som helst, av hvilket som helst kjønn. Men selv om noen kvinner begår kriminalitet, gjør de det mye sjeldnere enn menn, sier hun til nettstedet.

Flere menn enn kvinner begår kriminalitet i Norge

I 2017 var 73 prosent av alle straffereaksjoner som ble registrert i Norge fra lovbrudd begått av menn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 23 prosent av lovbruddene ble begått av kvinner. I resten av tilfellene er ikke kjønn oppgitt.

Ettersom Norge ikke er med i EU, er ikke norske rømlinger registrert hos Europol. Det er imidlertid registrert tre norske rømlinger hos den internasjonale organisasjonen Interpol. De er alle menn.