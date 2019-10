Utenriks-, etterretnings- og tilsyns- og reformkomiteen i Representantenes hus, der Demokratene er i flertall, advarer Pompeo og slår fast at han ved å hindre deres arbeid gjør seg skyldig i lovbrudd, skriver Reuters.

Pompeo kritiserte tirsdag de tre komiteenes forsøk på å innhente vitneutsagn fra fem nåværende og tidligere tjenestemenn i Utenriksdepartementet.

– Jeg kommer til å gjøre alt i min makt for å hindre, og for å avsløre ethvert forsøk på å skremme de hengivne medarbeiderne som jeg med stolthet leder og arbeider side ved side med, heter det i et brev fra utenriksministeren til de tre komiteene.

Utenrikskomiteens leder Eliot Engel, etterretningskomiteens leder Adam Schiff og tilsyns- og reformkomiteens leder Elijah Cummings reagerer sterkt på Pompeos åpenbare forsøk på å trenere deres arbeid.

I en felles kunngjøring slår de tre demokratiske komitélederne samtidig fast at han vil få status som vitne i en riksrettssak mot Trump, ettersom det tirsdag ble kjent at han var til stede og overhørte den omstridte telefonsamtalen Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli i år.

I telefonsamtalen skal Trump ha bedt sin ukrainske motpart om å bidra til en etterforskning av tidligere visepresident Joe Biden, som er favoritt til å bli Demokratenes presidentkandidat i neste års valg.