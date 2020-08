Lukasjenko: - Jeg ba dere komme hit for å forsvare landet

Hviterusslands mangeårige president Aleksandr Lukasjenko oppfordret til forsvar av landet da han talte til sine støttespillere i sentrum av hovedstaden Minsk. Søndag holder både støttespillere og motstandere demonstrasjoner i gatene.

Flere hundre mennesker deltok søndag i en støttemarkering for president Aleksandr Lukasjenko på Uavhengighetsplassen i hovedstaden Minsk. Sergej Grits / AP / NTB scanpix

16. aug. 2020 14:43 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg ba dere ikke komme hit for å forsvare meg, men for første gang på et kvart århundre for å forsvare landet og dets uavhengighet, sa presidenten søndag.

Da Lukasjenko talte til sine tilhengere på søndag, sa han at han ikke ville gi opp landet. Han vil heller ikke følge oppfordringer fra utlandet om å holde et nytt valg, ifølge Reuters.

– Hviterussland vil dø som stat hvis nye valg gjennomføres, sa Lukasjenko.

Busser har fraktet Lukasjenko-tilhengere inn til byen, melder BBC. Her har de vist sin støtte til den omstridte presidenten som har sittet med makten i Hviterussland siden 1994. Det er også kommet meldinger om offentlig ansatte som angivelig har fått ordre om å delta i støttemarkeringen.

Titusener av Lukasjenkos motstandere har samlet seg i sentrum av Minsk. Protestene sprer seg over hele landet etter at Lukasjenko hevdet han fikk mer enn 80 prosent av stemmene i presidentvalget. VASILY FEDOSENKO / X00829

Motstandere planlegger demonstrasjon

I Hviterusslands hovedstad Minsk holdes det søndag demonstrasjoner både for og mot president Aleksandr Lukasjenko.

Titusener av Lukasjenkos motstandere har samlet seg for å protestere mot det omstridte presidentvalget forrige helg. «March for Freedom» kommer etter økende sinnet over presidentvalget, som mange mener ble rigget.

Alexandr Lukasjenko talte til sine tilhengere søndag. Scanpix

Protester etter presidentvalget

I etterkant av det omstridte presidentvalget forrige helg har det vært store protester og sammenstøt med politiet i Hviterussland.

Protestene sprer seg over hele landet etter at Lukasjenko har hevdet at han fikk mer enn 80 prosent av stemmene i presidentvalget.

Nå er regimet hans under press. Til og med TV-ansatte erklærte at de vil gå til streik fra mandag. Et av deres krav er at myndighetene stopper sensuren av TV og tillater en objektiv dekning av nyheter i landet, skriver BBC.

Avtale med Putin

På et møte med forsvarsdepartementet lørdag sa Lukasjenko at han hadde inngått en avtale med Russlands president Putin, og at Russland skal bidra til å beholde sikkerheten i Hviterussland.

Mange har tolket dette utsagnet som en direkte trussel om å gjøre slutt på protestene med et blodbad med Kremlins hjelp, skriver BBC.

