Trump sådde tvil om Obamas fødested. Nå får han refs for ulne svar om Harris-rykter.

President Donald Trump sa at han «skal ta en titt» på om Kamala Harris kan velges til USAs visepresident.

USAs president Donald Trump ankommer en presseorientering Det hvite hus. Der sa han at han hadde hørt rykter om at Kamala Harris kanskje ikke fylte grunnlovens kriterier for å bli visepresident. KEVIN LAMARQUE, Reuters/NTB scanpix

9 minutter siden

Fra 2011 og i årene etter drev Donald Trump en kampanje som trakk i tvil at president Barack Obama var født i USA. En amerikansk president må være født amerikaner.

På sosiale medier verserer det nå rykter og konspirasjonsteorier om at Kamala Harris, demokratenes visepresidentkandidat, ikke lovlig kan velges til vervet. Trump får nå skarp kritikk for ikke å ha avlivet ryktene.

– Aner ikke om det er rett

På en presseorientering torsdag ble Trump spurt om han kunne bekrefte at Harris oppfyller kriteriene for bli valgt.

– Jeg har akkurat hørt om dette. Jeg hørte i dag at hun ikke oppfyller kravene. Og forresten, advokaten som skrev artikkelen er en høyt kvalifisert og dyktig jurist. Jeg aner ikke om det er rett. Jeg vil anta at demokratene har sjekket dette før hun blir valgt til å stille som visepresident, sa Trump.

Senator Kamala Harris fra California er demokratisk visepresidentkandidat. CARLOS BARRIA, Reuters/NTB scanpix

Født i California

Advokaten som Trump her snakker om, er John Eastman. Han mener at man ikke automatisk blir statsborger i USA ved å bli født i landet. Han peker på at foreldrene hennes ennå ikke hadde permanent oppholdstillatelse. Dette er et kontroversielt standpunkt, og få forfatningsjurister holder med ham.

Harris ble født i Oakland i California, men foreldrene var fra India og Jamaica.

Cruz og McCain

Amerikanske presidenter – og visepresidenter – må være minst 35 år gamle og det som i USAs grunnlov heter «a natural born citizen».

Tidligere er det blitt sådd tvil om republikanske presidentkandidater var kvalifiserte. Senator Ted Cruz er for eksempel født i Canada, og den nå avdøde John McCain var født på en amerikansk base i Panama. Det ble imidlertid i begge disse tilfellene fastslått at de oppfylte kriteriet i grunnloven.

– Motbydelig

Trumps vage svar om Harris ble møtt med skarp kritikk fra Joe Bidens stab. Trumps opptreden blir derfra beskrevet som «motbydelig» og at han «dummer seg ut».

Lindsey Graham, en senator fra Sør-Carolina og kjent Trump-støttespiller gikk ut på Twitter og fastslo at det ikke er noen tvil om at Harris er amerikansk borger og dermed kvalifisert.