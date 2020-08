Trump i Louisiana for å inspisere skadene etter orkanen Laura

President Donald Trump reiste lørdag til Louisiana og Texas for å inspisere skadene etter orkanen Laura og forsøke å vise ofrene empati.

Donald Trump inspiserer skadene etter orkanen Laura i et nabolag i Lake Charles i Louisiana, sammen med guvernør John Bel Edwards og sikkerhetsminister Chad Wolf. Alex Brandon / AP / NTB scanpix

President Donald Trump går om bord i flyet som tar ham til Louisiana og Texas etter orkanen Laura. Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Da flyet hans gikk inn for landing i Lake Charles, fikk presidenten et overblikk over situasjonen, to dager etter at kategori 4-orkanen feide inn over kysten av Louisiana og Texas med kraftig vind, øsende regn og stormflo. Minst 14 mennesker mistet livet i stormen.

– Jeg er her for å støtte det strålende folket i Louisiana. Det var en voldsom storm, sa han og la til at en ting han vet om staten, er at de kan gjenoppbygge raskt.

Vannet har trukket seg tilbake, og opprydningen har startet, men hundretusener av mennesker er fortsatt uten strøm og vann. Det kan ta både uker og måneder for dem å få det tilbake.

Første stopp var et lagerbygg som en gruppe frivillige bruker som utgangspunkt for rednings- og leteaksjoner etter orkaner og oversvømmelser.

Deretter spaserte han sammen med guvernør John Bel Edwards gjennom et nabolag der gatene er overstrødd med nedblåste trær, og der husene er sterkt skadd, blant annet ett uten tak.

Trumps talsmann Judd Deere sa før turen at han reiser for «å være sammen med dem som er rammet av Laura».

Trump har ofte strevd med å vise empati som landets leder, blant annet i Puerto Rico etter en orkan i 2018 da han ble avbildet mens han kastet ruller med tørkepapir ut i folkemengden, noe mange følte var upassende.

Andre ganger har det gått bedre, som etter en tornado i Alabama i fjor, da han tilbrakte litt tid med familier som hadde mistet sine kjære, og lyttet til historiene deres.