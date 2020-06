– Det er ganske hatsk stemning her, sier Göteborgs-Postens reporter på stedet til egen avis rundt klokken 17 søndag.

Avisen melder at politiet like etter klokken 16.30 tok på seg hjelmer og stilte seg opp på rekke.

Demonstrantene skal ha gått til angrep på politiets minibusser. Politiet har nå fjernet bilene. En person skal ha kastet en sykkel foran en av bussene i det den kjørte vekk.

– Flere er pågrepet, sier politiets pressetalsperson Christer Fuxborg til den lokale avisen.

Han legger til at det kun er en liten gruppe som egger til bråk, og at han synes det er trist at disse forsøker å ødelegge arrangementet for flertallet.

Demonstranter tok seg også inn i kjøpesenteret Arkaden, der de knuste flere butikkvinduer.

Avisen Expressen rapporter om flaskekasting og slagsmål på stedet. Store politistyrker er på plass for å forsøke å stanse urolighetene.

Ble delt opp i grupper

Demonstrasjonen er en del av Black lives matter-bevegelsen, som har arrangert protester i USA og en rekke andre land etter at afroamerikanske George Floyd døde som følge av politivold i Minneapolis.

Demonstrasjonen i Göteborg begynte klokka 14, men allerede en halvtime før hadde hundrevis av mennesker samlet seg på Heden i sentrum av byen. Demonstrantene ble da delt opp i ulike grupper på 50 personer hver, og arrangørene delte ut munnbind.

Adam Ihse/TT NYHETSBYRÅN / TT NYHETSBYRÅN

Adam Ihse/TT NYHETSBYRÅN / TT NYHETSBYRÅN

En knapp halvtime senere var det ankommet om lag 2.000 personer, og politiet besluttet at demonstrasjonen måtte avsluttes.

– Den sosiale distanseringen kunne ikke overholdes, sier politiets talsperson Christer Fuxborg til Göteborgs-posten.

Fuxborg uttaler til avisen Expressen at det var kommet en «hel fotballbane full av folk», og at politiet ikke vil være med på å bidra til spredningen av en pandemi.

Gikk i spontant top gjennom byen

Demonstrantene forlot da stedet og i stedet gikk i et flere hundre meter langt tog gjennom sentrale Göteborg. Politiet brukte busser til å sperre av gater og lede toget i den retning de ønsket. Enkelte demonstranter fyrte av kinaputter.

Like før klokken 16 var toget tilbake på Heden der demonstrasjonen opprinnelig skulle finne sted. Der ble det holdt spontane apeller. Enkelte kastet tomflasker og gjenstander mot politiet og stemningen utviklet seg i negativ retning.

Adam Ihse/TT NYHETSBYRÅN / TT NYHETSBYRÅN

Adam Ihse/TT NYHETSBYRÅN / TT NYHETSBYRÅN

Tidligere denne uken er det holdt tilsvarende demonstrasjoner i Stockholm og Malmö. Begge ble oppløst av politiet av smittevernhensyn.

I Norge har det vært holdt demonstrasjoner i blant annet Oslo fredag og Stavanger lørdag. Her hjemme har politiet valgt ikke å gripe inn mot demonstrantene.

Demonstrasjoner mange steder

Det har fått flere til å reagere, blant annet professor Janne Haaland Matlary. Politiet mener de ikke har myndighet til å oppløse demonstrasjonene, ettersom ytringsfriheten er grunnlovsfestet.

Også flere andre steder i verden ble det holdt store demonstrasjoner søndag. Gatene i Barcelona, Madrid og Roma var fylt av titusenvis av mennesker som viste sin avsky mot rasisme og diskriminering, og støtte til Black lives matter-bevegelsen.

Lørdag var det massemønstringer i en rekke andre europeiske byer, i Australia og ikke minst i USA. I USA var det få meldinger om uro, og protestscenene var heller muntre enn anspente. Myndighetene var ikke snare med å gi noen anslag, men det er klart at titalls tusen mennesker – kanskje hundretusenvis – demonstrerte i USA.